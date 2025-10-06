為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週二東北風增強！迎風面防短暫雨 西部高溫衝36度

    2025/10/06 22:28 即時新聞／綜合報導
    週二各地大多為多雲到晴。（資料照）

    中秋連假收假，明天週二（7日）上班日東北風增強，基隆北海岸、東北部、大台北山區及恆春半島將有局部短暫陣雨；東部及東南部地區，則有零星短暫陣雨；其他地區及外島為多雲到晴。午後，中南部恐有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報，週二因東北風增強，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及大台北山區，將轉為有局部短暫陣雨的天氣；花東地區也有零星降雨機率；其他地區為多雲到晴。午後，中南部地區恐有局部短暫雷陣雨。同時，桃園至台中沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島及金門，亦有較強陣風，請多加留意。

    溫度方面，週二東半部高溫為31至32度；西半部約32至35度，其中新竹、苗栗、台中及台南，局部高溫恐達36度左右，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到31度；金門為晴時多雲，約27到33度；馬祖為晴時多雲，約27到31度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，環境依然維持東北風，新竹以北沿海地區需注意偶較大陣風；迎風面東北部及東半部，則為多雲有短暫陣雨、偶有陽光露臉的天氣；其餘地區白天是晴到多雲。午後，東部及中南部山區，恐有局部短暫陣雨或雷雨；南部平地亦有短暫陣雨的機會。

    紫外線指數方面，週二台中市、彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

    空氣品質方面，週二東北風增強，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

    週二西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週二多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

