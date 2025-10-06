徐榛蔚喊光復鄉下水道重建 李孟諺公開「下水照」破招

花蓮縣長徐榛蔚昨備妥空拍圖給總統賴清德上課，質疑光復鄉下水道嚴重淤積，應該全面重建，結果政院顧問李孟諺早提前下水確認下水道毀損輕微，瞬間破解徐榛蔚給中央的難題。（記者王榮祥攝）

花蓮縣長徐榛蔚昨備妥大地圖給總統賴清德上課，質疑光復鄉周邊河床淤積嚴重，出招中央下水道應重建。結果行政院顧問李孟諺早已「下水」，確認下水道沒淤塞，瞬間破解縣長給的難題，他今天秀出下水道照片，強調光復鄉下水道並無嚴重毀損，大家放心。

身兼中央協調所副協調官的李孟諺說，昨天總統來時，現場跟委員都在關心光復鄉雨水下水道會不會嚴重受損？是否需要重建？他認為這也是各位光復鄉親關心的議題。

請繼續往下閱讀...

他進一步提到，大概5天前，自己也是擔心下水道會不會有嚴重淤積、有需要清理、甚至有損毀需重建的問題。所以直接到現場探查，就是在光復鄉林森路的A幹線。

現場看過後覺得很慶幸，整個下水道狀況並沒有嚴重損害，A幹線淤積狀況也算輕微，水流都很順暢，所以目前評估只要把側溝清理完成，應該整個水流都會順暢。

還有其他下水道、特別是佛祖街這一帶的E幹線、F幹線，是比較小的口徑，大概是1米或者80公分，這部分也已調查，原則上裡面是比較嚴重、但並沒損毀；所以這部分應該也是輕淤完成，就可以回到排水流暢。

整體而言，就是光復下水道並沒嚴重毀損，局部淤積部分只要清淤完成，包括側溝等部分，水流就可以順暢。

李孟諺今公開會勘光復鄉下水道照片，證明下水道可運作。（記者王榮祥攝）

李孟諺超前部署，早在5天前就親自視察下水道，確認A幹線並未受到嚴重影響。（記者王榮祥攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法