為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    徐榛蔚喊光復鄉下水道重建 李孟諺公開「下水照」破招

    2025/10/06 18:57 記者王榮祥／花蓮報導
    花蓮縣長徐榛蔚昨備妥空拍圖給總統賴清德上課，質疑光復鄉下水道嚴重淤積，應該全面重建，結果政院顧問李孟諺早提前下水確認下水道毀損輕微，瞬間破解徐榛蔚給中央的難題。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣長徐榛蔚昨備妥空拍圖給總統賴清德上課，質疑光復鄉下水道嚴重淤積，應該全面重建，結果政院顧問李孟諺早提前下水確認下水道毀損輕微，瞬間破解徐榛蔚給中央的難題。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣長徐榛蔚昨備妥大地圖給總統賴清德上課，質疑光復鄉周邊河床淤積嚴重，出招中央下水道應重建。結果行政院顧問李孟諺早已「下水」，確認下水道沒淤塞，瞬間破解縣長給的難題，他今天秀出下水道照片，強調光復鄉下水道並無嚴重毀損，大家放心。

    身兼中央協調所副協調官的李孟諺說，昨天總統來時，現場跟委員都在關心光復鄉雨水下水道會不會嚴重受損？是否需要重建？他認為這也是各位光復鄉親關心的議題。

    他進一步提到，大概5天前，自己也是擔心下水道會不會有嚴重淤積、有需要清理、甚至有損毀需重建的問題。所以直接到現場探查，就是在光復鄉林森路的A幹線。

    現場看過後覺得很慶幸，整個下水道狀況並沒有嚴重損害，A幹線淤積狀況也算輕微，水流都很順暢，所以目前評估只要把側溝清理完成，應該整個水流都會順暢。

    還有其他下水道、特別是佛祖街這一帶的E幹線、F幹線，是比較小的口徑，大概是1米或者80公分，這部分也已調查，原則上裡面是比較嚴重、但並沒損毀；所以這部分應該也是輕淤完成，就可以回到排水流暢。

    整體而言，就是光復下水道並沒嚴重毀損，局部淤積部分只要清淤完成，包括側溝等部分，水流就可以順暢。

    李孟諺今公開會勘光復鄉下水道照片，證明下水道可運作。（記者王榮祥攝）

    李孟諺今公開會勘光復鄉下水道照片，證明下水道可運作。（記者王榮祥攝）

    李孟諺超前部署，早在5天前就親自視察下水道，確認A幹線並未受到嚴重影響。（記者王榮祥攝）

    李孟諺超前部署，早在5天前就親自視察下水道，確認A幹線並未受到嚴重影響。（記者王榮祥攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播