龍杖神威助壽誕！信徒感應南下 鵝鑾鼻保安宮破例午宴迎信眾

屏東鵝鑾鼻保安宮福德正神龍杖回歸，宗教界視為天大喜事。值此中秋節兼土地公壽誕（10月6日）雙重佳節，遠在台南的台灣守護文化董事長陳仁昌，感應到福德星君的冥冥邀請，特地與南鯤鯓副董事長黃淇荃等人南下參與廟方盛大午間壽宴，助陣祈福。

保安宮副主委李梅菁表示，這場壽宴一改往例，從傳統晚間移至中午舉行，正是福德星君神諭，希望讓更多外地信徒蒞臨，共享神恩之餘，也凝聚力量推動廟宇重建。

保安宮的龍杖奇蹟，源自4月廟後百年榕樹上的神秘發現。信眾循神明指引，尋獲雕滿龍紋的古杖，經台南南鯤鯓代天府五府千歲認證，歷經49天淨化與9月底「蛻皮」啟用儀式。李梅菁說，神器正式歸位，補足福德星君尊崇位階。

長期推廣台灣鹽文化的陳仁昌此次南下，他透露，「平日忙於文化推廣，近日突感福德星君召喚，於是趕來共襄盛舉。」廟方特別致謝陳仁昌長期協助祈福鹽調製，這回更以實際行動支持保安宮重建，象徵兩地信仰連結更深。

李惠菁強調，壽誕午宴時段調整，純粹因應鵝鑾鼻地處偏遠，早中時段陽光普照，便利外縣市信徒前來，不用舟車勞頓趕夜路。她說「福德星君慈悲，指示午間辦宴，好讓大家在白日裡沐浴神光，順道為建廟募款出力。龍杖回歸後，神威更盛，預計吸引更多善信參與。」

