為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龍杖神威助壽誕！信徒感應南下 鵝鑾鼻保安宮破例午宴迎信眾

    2025/10/06 19:09 記者蔡宗憲／屏東報導
    台灣守護文化董事長陳仁昌（右），感應到福德星君的冥冥邀請，南下參與保安宮土地公壽宴。（記者蔡宗憲攝）

    台灣守護文化董事長陳仁昌（右），感應到福德星君的冥冥邀請，南下參與保安宮土地公壽宴。（記者蔡宗憲攝）

    屏東鵝鑾鼻保安宮福德正神龍杖回歸，宗教界視為天大喜事。值此中秋節兼土地公壽誕（10月6日）雙重佳節，遠在台南的台灣守護文化董事長陳仁昌，感應到福德星君的冥冥邀請，特地與南鯤鯓副董事長黃淇荃等人南下參與廟方盛大午間壽宴，助陣祈福。

    保安宮副主委李梅菁表示，這場壽宴一改往例，從傳統晚間移至中午舉行，正是福德星君神諭，希望讓更多外地信徒蒞臨，共享神恩之餘，也凝聚力量推動廟宇重建。

    保安宮的龍杖奇蹟，源自4月廟後百年榕樹上的神秘發現。信眾循神明指引，尋獲雕滿龍紋的古杖，經台南南鯤鯓代天府五府千歲認證，歷經49天淨化與9月底「蛻皮」啟用儀式。李梅菁說，神器正式歸位，補足福德星君尊崇位階。

    長期推廣台灣鹽文化的陳仁昌此次南下，他透露，「平日忙於文化推廣，近日突感福德星君召喚，於是趕來共襄盛舉。」廟方特別致謝陳仁昌長期協助祈福鹽調製，這回更以實際行動支持保安宮重建，象徵兩地信仰連結更深。

    李惠菁強調，壽誕午宴時段調整，純粹因應鵝鑾鼻地處偏遠，早中時段陽光普照，便利外縣市信徒前來，不用舟車勞頓趕夜路。她說「福德星君慈悲，指示午間辦宴，好讓大家在白日裡沐浴神光，順道為建廟募款出力。龍杖回歸後，神威更盛，預計吸引更多善信參與。」

    屏東鵝鑾鼻保安宮土地公壽誕破例以午宴招待信眾。（記者蔡宗憲攝）

    屏東鵝鑾鼻保安宮土地公壽誕破例以午宴招待信眾。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播