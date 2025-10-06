為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋節慶賀土地公誕辰 台南歸仁大埔福德祠百年「擔餅」習俗同歡

    2025/10/06 18:40 記者吳俊鋒／台南報導
    歸仁區西埔里有新生兒的家戶，以古早的挑擔方式發送水果餅或大餅給各家戶，分享添丁的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區西埔里有新生兒的家戶，以古早的挑擔方式發送水果餅或大餅給各家戶，分享添丁的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

    今天是農曆8月15日，台南市歸仁區知名的大埔福德祠舉辦土地公誕辰慶典活動，有傳承逾百年的「擔餅」習俗為神明熱鬧祝壽，也分享家中增添新生兒的喜悅，歡度中秋節。

    該福德祠位於西埔里內，創建迄今超過300年，參與「福份」的信眾，家裡有新生兒者，在神明誕辰之日，都要準備水果餅或大餅，拿到廟前祭拜，下午祝壽活動結束後，就以古早的挑擔方式，逐戶發送，分享添丁之喜，民進黨市議員郭鴻儀也到場慶賀，並與鄉親一起體驗傳統習俗。

    今年有4擔，新生兒3男1女，在西埔里長鄭福利與福德祠主委嚴慶賀等人帶領下，添丁戶挑著水果餅或大餅分送，沿途恭喜聲不斷，喜氣洋溢，該廟的手轎、神明也一起出巡，保佑轄境平安，鑼鼓喧天，場面熱鬧。

    鄭福利提到，早期擔餅戶曾多到27家，等於當地聚落1年就生了半團以上的宋江陣，隨著時代演進，在晚婚、少子化趨勢下，近來僅剩個位數，習俗的延續面臨嚴重挑戰。

    鄭福利表示，為推廣兩性平權，7年前地方大老決議，不再堅持添丁才能擔餅，無論生男或生女都可依循傳統習俗，與信眾共享家中增添新成員的喜悅，接受街坊鄰居的祝福。

    鄭福利說，中秋連假首日社區先舉辦烤肉活動，有逾130組參加，場面熱烈，摸彩品募得近700份，光是抽獎就花了4個小時完成，今天是土地公慶生，並進行擔餅習俗，讓鄉親度過愉快又喜氣的中秋佳節。

    嚴慶賀指出，聚落人口外流，福份數一度下滑，但有開放新移入的居民參加，尤其更歡迎年輕族群一起來體驗傳統習俗，目前已回升到110戶。

    歸仁區西埔里以傳統挑擔方式發送水果餅或大餅，分享家有新生兒的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區西埔里以傳統挑擔方式發送水果餅或大餅，分享家有新生兒的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨市議員郭鴻儀也到場體驗西埔里「擔餅」習俗，並祝賀添丁戶。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨市議員郭鴻儀也到場體驗西埔里「擔餅」習俗，並祝賀添丁戶。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播