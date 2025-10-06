中秋節慶賀土地公誕辰 台南歸仁大埔福德祠百年「擔餅」習俗同歡

歸仁區西埔里有新生兒的家戶，以古早的挑擔方式發送水果餅或大餅給各家戶，分享添丁的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

今天是農曆8月15日，台南市歸仁區知名的大埔福德祠舉辦土地公誕辰慶典活動，有傳承逾百年的「擔餅」習俗為神明熱鬧祝壽，也分享家中增添新生兒的喜悅，歡度中秋節。

該福德祠位於西埔里內，創建迄今超過300年，參與「福份」的信眾，家裡有新生兒者，在神明誕辰之日，都要準備水果餅或大餅，拿到廟前祭拜，下午祝壽活動結束後，就以古早的挑擔方式，逐戶發送，分享添丁之喜，民進黨市議員郭鴻儀也到場慶賀，並與鄉親一起體驗傳統習俗。

今年有4擔，新生兒3男1女，在西埔里長鄭福利與福德祠主委嚴慶賀等人帶領下，添丁戶挑著水果餅或大餅分送，沿途恭喜聲不斷，喜氣洋溢，該廟的手轎、神明也一起出巡，保佑轄境平安，鑼鼓喧天，場面熱鬧。

鄭福利提到，早期擔餅戶曾多到27家，等於當地聚落1年就生了半團以上的宋江陣，隨著時代演進，在晚婚、少子化趨勢下，近來僅剩個位數，習俗的延續面臨嚴重挑戰。

鄭福利表示，為推廣兩性平權，7年前地方大老決議，不再堅持添丁才能擔餅，無論生男或生女都可依循傳統習俗，與信眾共享家中增添新成員的喜悅，接受街坊鄰居的祝福。

鄭福利說，中秋連假首日社區先舉辦烤肉活動，有逾130組參加，場面熱烈，摸彩品募得近700份，光是抽獎就花了4個小時完成，今天是土地公慶生，並進行擔餅習俗，讓鄉親度過愉快又喜氣的中秋佳節。

嚴慶賀指出，聚落人口外流，福份數一度下滑，但有開放新移入的居民參加，尤其更歡迎年輕族群一起來體驗傳統習俗，目前已回升到110戶。

歸仁區西埔里以傳統挑擔方式發送水果餅或大餅，分享家有新生兒的喜悅。（記者吳俊鋒攝）

民進黨市議員郭鴻儀也到場體驗西埔里「擔餅」習俗，並祝賀添丁戶。（記者吳俊鋒攝）

