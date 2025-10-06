今天南部20點後雨停雲散可賞月 明起東北風增強

今天中秋節，各地賞月條件不錯，南部午後雖有雨勢，預估晚間8點後雲會漸漸散去，也能看到滿月。（記者王藝菘攝）

今天（6日）是中秋節，各地賞月條件不錯，南部午後雖有雨勢，預估晚間8點後雲會漸漸散去，仍能欣賞到滿月。中央氣象署預報，明天週二開始東北風增強，週三至週五東半部地區水氣增多，轉為短暫陣雨天氣型態。週六到下週一東半部也有雨勢，中南部午後短暫雷陣雨。

預報員李名翔表示，今天中南部地區及各地山區午後對流發展帶來雨勢，部分地區下得較晚，預計晚間8點前會停止，雨停後雲會慢慢消散，之後還是有條件賞月。西半部賞月指數滿分五顆星，東半部也不錯，但近山區雲量稍多，賞月指數四顆星。

請繼續往下閱讀...

未來一週主要是迎風面降雨天氣。李名翔指出，明天開始東北風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

週三到週五，持續受東北風影響，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週六到下週一，漸轉為偏東風環境，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，李名翔解釋，這次是哈隆颱風西側帶來的東北風，而非冷高壓帶來的東北風，因此降溫程度有限；週三至週五，北部高溫略降1至2度，中南部高溫仍有34度，東部高溫30、31度，各地最涼溫度維持25至27度。

另外，李名翔說明，位於日本東南邊海面的哈隆颱風，對台灣天氣無直接影響，不過週五、週六將間接替基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖帶來長浪。

李名翔提醒，今天到週五是今年第三次年度大潮，新北至台中沿海、澎金馬水位偏高，部分沿海低窪地區排水不易，容易積淹水，請民眾留意。

未來一週天氣預報。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法