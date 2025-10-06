為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今天南部20點後雨停雲散可賞月 明起東北風增強

    2025/10/06 18:20 記者蔡昀容／台北報導
    今天中秋節，各地賞月條件不錯，南部午後雖有雨勢，預估晚間8點後雲會漸漸散去，也能看到滿月。（記者王藝菘攝）

    今天中秋節，各地賞月條件不錯，南部午後雖有雨勢，預估晚間8點後雲會漸漸散去，也能看到滿月。（記者王藝菘攝）

    今天（6日）是中秋節，各地賞月條件不錯，南部午後雖有雨勢，預估晚間8點後雲會漸漸散去，仍能欣賞到滿月。中央氣象署預報，明天週二開始東北風增強，週三至週五東半部地區水氣增多，轉為短暫陣雨天氣型態。週六到下週一東半部也有雨勢，中南部午後短暫雷陣雨。

    預報員李名翔表示，今天中南部地區及各地山區午後對流發展帶來雨勢，部分地區下得較晚，預計晚間8點前會停止，雨停後雲會慢慢消散，之後還是有條件賞月。西半部賞月指數滿分五顆星，東半部也不錯，但近山區雲量稍多，賞月指數四顆星。

    未來一週主要是迎風面降雨天氣。李名翔指出，明天開始東北風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

    週三到週五，持續受東北風影響，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    週六到下週一，漸轉為偏東風環境，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    溫度方面，李名翔解釋，這次是哈隆颱風西側帶來的東北風，而非冷高壓帶來的東北風，因此降溫程度有限；週三至週五，北部高溫略降1至2度，中南部高溫仍有34度，東部高溫30、31度，各地最涼溫度維持25至27度。

    另外，李名翔說明，位於日本東南邊海面的哈隆颱風，對台灣天氣無直接影響，不過週五、週六將間接替基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖帶來長浪。

    李名翔提醒，今天到週五是今年第三次年度大潮，新北至台中沿海、澎金馬水位偏高，部分沿海低窪地區排水不易，容易積淹水，請民眾留意。

    未來一週天氣預報。（氣象署提供）

    未來一週天氣預報。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播