人氣爆棚！南投茶博女童茶師萌翻天「千人茶會」湧逾2000人

南投茶博重頭戲「千人茶會」今下午登場，5歲可愛女童擔任小小茶師（中）成為吸睛焦點。（記者劉濱銓攝）

2025南投世界茶業博覽會（簡稱茶博），重頭戲「千人茶會」今下午在南投市中興新村大操場登場，會場布置350個茶席，吸引超過2000人參加，現場茶香四溢、人氣爆棚，甚至有萌翻天的5歲可愛女童擔任小小茶師，為參與民眾泡茶、司茶，成為茶席吸睛焦點。

南投茶博今年邁入第15年，活動自10月4日至12日長達9天，橫跨中秋、國慶連假，吸引大批民眾前來品茗、找好茶，下午大型活動「千人茶會」登場，現場超過2000人參加，場面壯觀，南投縣長許淑華、前南投縣長林明溱，以及彰化縣長王惠美也到場共襄盛舉，一起舉杯以茶會友。

許淑華說，適逢中秋節連假，茶博也湧入大量遊客，開幕至今3天已累計30萬人次，銷售金額達5000萬元，後續包括國慶連假還有6天展期，人潮可望持續推高，歡迎民眾國慶日來南投茶博喝好茶，晚間在南投市貓羅溪畔欣賞國慶焰火，為秋日旅行留下難忘回憶。

王惠美則說，此次來茶博學習品茶，並宣傳國慶日開跑的「彰化設計展」，以及11、12日登場的「潮派鹿港」音樂祭，邀請大家國慶連假逛茶博、看完焰火，也來彰化旅遊體驗中台灣各地景點之美。

南投茶博重頭戲「千人茶會」今下午登場，現場湧入超過2000人，場面壯觀。（記者劉濱銓攝）

南投茶博重頭戲「千人茶會」今下午登場，南投縣長許淑華（中）、前南投縣長林明溱（右），以及彰化縣長王惠美（左）等人，與民眾一起品嘗南投好茶。（記者劉濱銓攝）

