澎湖嵵裡水仙宮重修落成大典 晚間平安宴眾星助陣拉炒熱氣氛

澎湖嵵裡水仙宮重修落成大典，由各界貴賓揭幕。（記者劉禹慶攝）

建廟逾200年的馬公嵵裡水仙宮，今（6）日舉行重修慶安大典，恰逢中秋佳節，許多旅外民眾特地返鄉共襄盛舉，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、西嶼鄉長李添進及多位議員都到場，與民眾一起共同見證民間宗教重要時刻。

澎湖嵵裡水仙宮主祀水仙尊王大禹，創建於清乾隆11年（1746年），歷經風災毀壞與多次修建，今日舉行重修慶成祈安大典，並自4日起展開一連3天的遶境活動，嵵裡民眾也趁中秋連續假期大團圓，許多旅外民眾特地返鄉共襄盛舉，廟宇文化果然是凝聚社區力量的基石。

此次活動大甲鎮瀾宮特跨海前來，將媽祖聖尊駐駕水仙宮供信徒參拜。嵵裡雖是澎南傳統漁村小聚落，卻地靈人傑，前立委林炳坤、前副議長陳雙全、議長陳毓仁等澎湖政壇領袖，都出身嵵裡里，與湖西鄉沙港村一樣，縣長陳光復、前議長劉陳昭玲都出身沙港村，在澎湖政壇各佔一席之地。

今日重修落成大典後，晚間廟方舉行平安宴，宴請熱情支援的友廟及工作人員，並請來演藝人員白雲、馬國畢現場主持，邀請謝金晶、草爺、卓義峰、黃露瑤、黃西田、玖壹壹等大咖明星助陣，炒熱現場氣氛，為水仙宮慶典畫下完美句點。

澎湖縣議長陳毓仁（右）、馬公市長黃健忠（左）等人，共同點燃起馬炮。（記者劉禹慶攝）

