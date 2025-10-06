被台灣互助精神打動 加拿大環境科學家來台度假變「鏟子超人」！

加拿大環境科學家Jaron來台度假變志工。（圖翻攝自Threads：＠zuola）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底溢流，重創下游的光復鄉，這幾天不僅有大量來自外縣市的熱心民眾到災區協助救災，外國也有不少遊客投身加入「鏟子超人」行列，令人動容。近日時常在災區與第一線志工接觸地的網路工程師「佐拉」，今天（6日）分享一位加拿大環境科學家來台度假變志工的影片，引發討論。

這幾天在災區穿梭，採訪各界「超人」分享所見所聞的佐拉，今天下午上傳新影片，這次的主角是來自加拿大的扎隆（Jaron），影片可以看到他幫忙災民清淤的同時，臉上依舊掛著陽光的笑容。扎隆對著鏡頭透露，他本身是名任職於提供廣泛環境服務的美國跨國公司「蒙特羅斯環境服務公司」（Montrose Environmental Group）的環境科學家，他這次來台灣是來度假，但得知花蓮發生如此慘重的災情，毅然決然投身志工行列，「我在台灣已經8天了，這是第6天做志工，我計畫待到10月10日。」

扎隆也透過鏡頭對遠在加拿大的父母打招呼，表示自己在台灣的一切都很好。他還說，這幾天在光復鄉認識了很多新朋友，也被台灣人互助的精神深深打動，他也歡迎大家有機會可以到加拿大玩玩。

網友紛紛表示，「謝謝這位來自加拿大的朋友到花蓮當鏟子超人，好人一生平安，祝他中秋節快樂」、「他的爸媽看到會感到很驕傲，最後還推廣加拿大來個觀光外交，Nice guy！」、「謝謝這位來自加拿大的朋友，犧牲假期來當鏟子超人，台灣人感謝你！」、「台灣真的很有福氣，能夠讓世界各國的善心英雄來幫忙」、「犧牲度假幫助災區，好感人」、「加拿大超人，希望有機會再來台灣，你超棒的」。

