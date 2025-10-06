妹子赴花蓮救災遭阿伯糾纏「可以抱妳？」超噁對話曝光 警方回應了！

光復鄉這幾天有大量外地志工湧入，化身「鏟子超人」協助救災清淤。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游光復鄉，這幾天有大量外地志工湧入，化身「鏟子超人」協助救災清淤，發生不少令人動容的故事。但人多自然是非也多，有位女網友在網上爆料，在災區遭遇噁男騷擾，而且有拍下影片當作證據，引發網路熱議，還釣出花蓮光復分駐所所長留言！

一位女網友4日在Threads上PO出一段只有聲音的影片，原PO表示事發於花蓮糖廠，當時是清晨5點左右，糖廠發物資的志工都陸續去休息了，她顧到那個時間，準備要休息時，被一個阿伯騷擾。影片中可以聽到，阿伯向原PO搭話，提到原本與原PO同行的另外一名男子，稱「我還以為他在把妳耶，（他）好像有點喜歡妳」，接著又問原PO「（他）不是妳的菜喔？那我呢？」

原PO感覺很不舒服，問對方豐年祭的時間想轉移話題，沒想到對方詢問「幹嘛轉移話題？可以抱妳嗎？一下就好」，原PO馬上拒絕，對方還不斷糾纏，「妳怕背叛（男友）齁？一次就好，他不知道啦！又沒有監視器，偶爾一次又沒關係，又還沒有結婚。妳很愛他嗎？」原PO透露，最後是原本同行的男子經過看過，故意問她要不要吃早餐，騷擾她的阿伯才摸摸鼻子走人。

原PO說：「這是獨自前往在花蓮救災的一個小插曲，在花蓮的大家都非常溫暖，人都非常好！發這個影片是因為也有很多人獨自前往，所以告知大家要留意自己的安全。」

該影片曝光後引發熱議，「超可怕，還好你沒有激怒他，辛苦妳了，還是要保護好自己，盡量結伴」、「女生在拒絕了，根本是那個男生故意在盧小，還要檢討女生的可以一起跟廢土倒掉了」、「一定有人會說你幹嘛不嚴厲拒絕，但是！人家只有一個女生，一定會害怕激怒對方怕對方做什麼事，畢竟現在很多人情緒不穩定動不動就動手動刀，不嚴厲拒絕不是什麼欲擒故縱，只是怕對方惱羞成怒攻擊自己！」、「拍拍妳，一個女生遇到這種情況真的無法跟對方硬碰硬，只能隱忍氣憤想辦法脫身，還好妳沒事」、「辛苦你了！當志工還遇到這種鳥事！」

花蓮光復分駐所所長潘冠宇也現身留言，「首先相當感謝您對光復鄉災後復原的付出，而且貼文中的影片內容警方也相當重視，本所將派員前往了解，或需警方協助請您撥打110或本所電話，我們會立即給予介入了解。我們也會加強夜間巡邏，維護鄉親及各位志工的財產安全，謝謝。」原PO也回應表達感謝，表示已向警方提供相關細節。

