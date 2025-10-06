為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明起東北風增強！ 氣象署一圖解析國慶週天氣變化

    2025/10/06 17:20 即時新聞／綜合報導
    國慶連假緊接著登場，中央氣象署一圖解析本週天氣概況。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象署」）

    中秋連假結束後，國慶連假緊接著登場，中央氣象署一圖解析本週天氣概況。

    中央氣象署臉書「報天氣 - 中央氣象署」指出，明（7日）起東北風增強，北台灣天氣漸轉多雲轉雨，像是基隆北海岸、東北部、大台北山區和恆春半島容易出現短暫陣雨，東部、東南部也有零星小雨，其他地區則大多是多雲到晴的天氣，中南部午後留意局部雷陣雨，民眾午後外出記得帶雨具。

    儘管東北風增強，但大部分地區高溫還是落在32–35°C，靠近山區及河谷可能更熱，外出記得補水防曬。

    週三至國慶日（8-10日）東北風持續影響，基隆北海岸、大台北的東側、東半部、恆春半島仍常有短暫雨出現；其他地區仍多雲到晴，午後中南部和山區同樣有雷陣雨機會。六日（11-12日）天氣型態類似。

    氣象署提醒，明至國慶日為年度大潮時期漲潮期間，西北部沿海（新北至台中）以及澎湖、金門與馬祖，沿海潮位普遍偏高，請民眾避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況，同時週五前沿海可能有強陣風，海邊活動要特別小心。

    哈隆颱風預估會往日本南方、東南方海面移動，對台灣沒有影響，國慶連假欲旅日朋友記得留意颱風動態。

