    傳中資背景嘉里醫藥物流把控防疫物資倉儲、配送 疾管署：已非承作業者

    2025/10/06 17:18 記者林志怡／台北報導
    衛福部疾管署副署長曾淑慧。（資料照）

    今年各地陸續進行「城鎮韌性全民防衛動員演習」，但近期爆出協助醫療應變的物流業者中，也包括具有中資背景的「嘉里大榮公司」，該業者更負責疾管署中央防疫物資的倉儲與配送。對此疾管署回應，目前中央防疫物資的倉儲與配送已非由嘉里醫藥物流公司承作，未來也會在招標合約中加入規定，要求業者不能把資料往境外傳輸。

    疾管署副署長曾淑慧表示，「中央庫存防疫物資委託倉儲及運送」作業，歷年都依「政府採購法」公開評選具專業服務能力的合格廠商，嘉里醫藥物流公司承作合約已於2024年結束，所有防疫物資也已經移倉至2025年承作廠商的倉儲中，目前已不是由嘉里醫藥物流公司負責。

    曾淑慧說，嘉里醫藥物流公司僅負責卡介苗及少數流感疫苗的冷鏈運送，以及蛇毒血清、狂犬病免疫球蛋白、麻疹免疫球蛋白等使用量較少的免疫製劑冷鏈，其他絕大部分疫苗品項之冷鏈運送都是由國內其他公司負責。

    對於外界擔憂中資涉入醫藥物流，造成洩密一事，曾淑慧指出，目前政府採購及醫藥管理相關法規，並未限制物流業者的中資背景，但為加強醫療韌性作為，未來辦理相關採購案時，可研議在有法規框架下，建立其他備援系統，以確保在緊急情況下防疫物資調度韌性。

    曾淑慧也提到，為強化資訊安全相關規範，疾管署未來招商時，會依據「個資法」第21條規範，於合約中限制得標廠商資料的境外傳輸規定，以防關鍵節點、運輸路線、倉儲位置等機密外洩。

    熱門推播