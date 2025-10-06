為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東衛生局抽驗45家市售大腸產品 皆符合規定

    2025/10/06 16:59 記者葉永騫／屏東報導
    衛生局稽查市售大腸產品。（圖由屏東縣衛生局提供）

    衛生局稽查市售大腸產品。（圖由屏東縣衛生局提供）

    百威公司販售黑心豬腸案，屏東縣衛生局5日針對市場、餐廳及通路啟動大腸產品稽查，截至目前共計查核45家，經現場抽查檢驗結果，均符合規定，後續將針對相關通路加強抽驗，維護民眾食品衛生安全。

    台北市「百威食品有限公司」（下稱百威公司）於屏東縣租賃加工場，涉嫌使用工業級雙氧水（過氧化氫），漂白豬大腸後再販售給下游廠商，衛生局已依食品安全衛生管理法第41條規定，命業者暫停作業及停止販賣，並封存疑似問題產品共計1萬1664公斤，全案由檢調單位偵查中。

    屏東縣衛生局5日也針對市場、餐廳及通路啟動擴大市售大腸產品稽查，截至目前共計查核45家，經現場抽查檢驗結果，均符合規定，提醒民眾，在購買食品時勿以產品之色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，在選購時要提高警覺，減少購買到違規食品的機會。

    此外，民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後再以多量水浸泡，並經常換水，就能將殘留之過氧化氫轉移至水中，達到去除過氧化氫的效果。同時呼籲食品業者應落實自主管理，並遵守食品安全衛生管理法相關規定。

    屏東縣衛生局稽查大腸相關製品。（圖由屏東縣衛生局提供）

    屏東縣衛生局稽查大腸相關製品。（圖由屏東縣衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播