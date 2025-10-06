屏東衛生局抽驗45家市售大腸產品 皆符合規定

衛生局稽查市售大腸產品。（圖由屏東縣衛生局提供）

百威公司販售黑心豬腸案，屏東縣衛生局5日針對市場、餐廳及通路啟動大腸產品稽查，截至目前共計查核45家，經現場抽查檢驗結果，均符合規定，後續將針對相關通路加強抽驗，維護民眾食品衛生安全。

台北市「百威食品有限公司」（下稱百威公司）於屏東縣租賃加工場，涉嫌使用工業級雙氧水（過氧化氫），漂白豬大腸後再販售給下游廠商，衛生局已依食品安全衛生管理法第41條規定，命業者暫停作業及停止販賣，並封存疑似問題產品共計1萬1664公斤，全案由檢調單位偵查中。

請繼續往下閱讀...

屏東縣衛生局5日也針對市場、餐廳及通路啟動擴大市售大腸產品稽查，截至目前共計查核45家，經現場抽查檢驗結果，均符合規定，提醒民眾，在購買食品時勿以產品之色澤為取向，對於異常白皙或偏離傳統色澤太多的食品，在選購時要提高警覺，減少購買到違規食品的機會。

此外，民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後再以多量水浸泡，並經常換水，就能將殘留之過氧化氫轉移至水中，達到去除過氧化氫的效果。同時呼籲食品業者應落實自主管理，並遵守食品安全衛生管理法相關規定。

屏東縣衛生局稽查大腸相關製品。（圖由屏東縣衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法