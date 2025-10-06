為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    曾文水庫內土地公、土地婆 中秋誕辰熱鬧慶生

    2025/10/06 16:53 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫園區內的鎮福宮，土地公、土地婆共記，也供奉五路財神，很有特色。（記者吳俊鋒攝）

    農曆8月15日中秋節也是福德正神的誕辰之日，曾文水庫園區內知名的鎮福宮，土地公、土地婆共祀，頗為罕見，今天一起慶生，同享人間香火，而豐盛的供品中，麻糬、花生等必備，信眾、遊客陸續參拜，氣氛熱鬧。

    規模為國內之最的曾文水庫，從台南楠西到嘉義大埔的管制區內，分布6座土地公廟，鎮福宮位於水利署南區水資源分署辦公室附近，就在凱薩飯店連鎖的「趣淘漫旅」旁。

    鎮福宮除了每個月農曆初2、16會有一般祭拜之外，趣淘漫旅在中秋節都會舉辦隆重的誕辰慶典，為神明祝壽，不僅當地信眾參拜，住宿遊客也慕名造訪。

    鎮福宮的誕辰慶典，由台南趣淘漫旅總經理王漢平帶領飯店人員共同上香，虔誠敬拜，現場擺滿了牲禮、四果、乾貨、飲料、發糕、紅龜等各式供品，相當豐盛，伯公最愛的麻糬、花生，更是不可或缺，心意十足。

    現場供奉的土地公由知名的關子嶺崁頂福安宮分香而來，由於開運、招財都很靈驗，香火鼎盛，後來在神明的指引下，又從高雄迎來土地婆共祀，成為該廟的信仰特色，每年的誕辰祭典都引起矚目。

    在因緣際會下，鎮福宮又供奉五路財神，連同土地公夫婦，要祈求「錢途光明」，等於有了3倍的加持，參拜信眾更為踴躍，趣淘漫旅也用心維護、管理，該廟成為曾文水庫園區的觀光亮點之一。

    王漢平感謝眾神明的保佑，讓今年的水情一直很穩定，園區內的人員平安、健康，目前曾文水庫也接近滿水位，湖光山色相當漂亮，值得民眾前來遊賞。

    「趣淘漫旅」準備了豐盛的供品，為伯公熱鬧祝壽。（記者吳俊鋒攝）

    豐盛的各式供品中，伯公最愛的麻糬、花生不可少。（記者吳俊鋒攝）

    鎮福宮的誕辰慶典，遊客也慕名參拜。（記者吳俊鋒攝）

