嘉義文財殿急難救助花蓮災區 明起5村1990戶發1314萬慰問金

嘉義文財殿附屬文通慈善會提撥1314萬元，將到花蓮致贈慰問金給災民。（圖由嘉義文財殿提供）

樺加沙颱風豪雨釀花蓮縣光復鄉洪災，馬太鞍部落至今多處受損、居民生活困頓，嘉義文財殿秉持「人飢己飢，人溺己溺」精神，由文財殿附屬文通慈善會提撥1314萬元急難救助金，10月7日至9日分別發放大馬村等5村每戶6600元慰問金，援助總計1990受災戶。

嘉義文財殿總幹事林天河說，花蓮光復洪災後，主委吳憲育與管理委員們便討論要協助災區重建家園，決議由附屬文通慈善會提撥1314萬元急難救助金，並直接到災區發放，將關懷與祝福送到災區。

嘉義文財殿今發新聞稿表示，這場突如其來的洪災，造成家園損毀、生活艱難，文財殿全體善信大德深感不捨，並虔誠為災區鄉親祈福，願風雨止息、眾人平安，秉持濟世助人的信念，文通慈善會匯聚善心大德的力量，啟動急難援助行動。

此次共提撥急難救助金1314萬元，援助1990戶受災家庭，每戶發放6600元慰問金，金額雖有限，情意卻深厚，盼能略減急難之苦，為重建家園注入希望的力量。

慰問金發放行程如下：

10月7日大馬村，下午2點至3點，光復鄉大同村中山路三段 84 號；大安村，下午3點半至6點半，大安活動中心。

10月8日大同村，上午8點半至11點半，大同活動中心；大華村，下午1點半至6點，大華活動中心。

10月9日大平村，上午8點半至11點半，大馬大鞍活動中心。

嘉義文財殿準備慰問金，10月7日起前往花蓮光復鄉災區發放。（圖由嘉義文財殿提供）

