    首頁 > 生活

    花蓮受災屋主守著怪手 終尋回「女兒的愛」感動全網

    2025/10/06 16:50 即時新聞／綜合報導
    花蓮光復鄉佛祖街災民在泥濘中找回女兒歷年來贈送的紅包。（本報合成，@yuuttin/Threads授權提供）

    花蓮光復鄉佛祖街災民在泥濘中找回女兒歷年來贈送的紅包。（本報合成，@yuuttin/Threads授權提供）

    花蓮光復鄉日前遭洪災重創，各地志工陸續投入救災與清理行動，現場不僅充滿泥濘，也有溫暖人心的故事流傳。一名志工分享，一位受災屋主目光緊盯著怪手作業，原來他在尋找一個被埋在瓦礫裡的包包，裡頭裝著女兒歷年送給他的紅包。

    一名網友昨（5）在「Threads」發文表示，這位住在佛祖街46巷的爸爸整個下午都守在窗邊，從怪手開始挖掘就沒離開視線，一直緊張地看著是否會出現那個包包。當屋主找到包包的那一刻，現場志工們紛紛驚喜歡呼，氣氛感人，讓原Po不禁直呼，爸爸對女兒的愛，已經無法用文字形容，大家的歡呼更是滿滿的感動。

    貼文曝光後引發熱烈迴響，不到一天便累積80萬次瀏覽及5萬人按讚，大批網友留言感嘆「當爸爸的人都知道，我懂，這幾年小孩給我的紅包袋我也都留著，滿滿的紀念性，裡面的錢前幾天用來幫助這次的光復鄉重建，發揮它的意義，光復加油」、「我爸爸過世後，我們去整理抽屜，裡面有一整排紅包袋，有過年有88節的，我媽說，我爸都留著，從我們開始包給祂時，整整十多年啊，好想祂」、「爸爸笑得很開心，能挖到真幸運」。

