假日友善寵物公車數量不足 新北將擴大服務串聯公園

交通局運管科長林詩欽回應，未來若有新設園區，將持續擴大友善寵物公車服務。（記者羅國嘉攝）

毛小孩已成為許多家庭重要成員，為讓飼主方便攜寵物旅遊，市府推動「假日友善寵物公車」，但議員戴瑋姍認為數量仍不足。然而據動物保護防疫處資料顯示，全市寵物公園有22座，大多數以在河濱興設為主，議員盼在既有路線增開假日班次，並規劃通往寵物公園的新路線；交通局運管科長林詩欽回應，會持續擴大友善寵物公車服務。

林詩欽表示，此次政策目前僅於假日開放友善寵物公車，平日仍須顧及一般通勤乘客需求，因此暫無規劃。依照運送契約規範，除了導盲犬外，一般寵物在平日搭車仍須置於寵物籠中，以兼顧其他乘客感受；假日則推出寵物免裝籠服務，方便飼主與毛孩一同搭車，前往寵物公園或活動場域。現階段已規劃部分路線行經寵物公園，若未來有新設園區，也會擴大納入友善寵物公車服務。

請繼續往下閱讀...

至於外界關心若遇到乘客飼養的毛小孩在車上隨地大小便卻未清理，是否能拒絕載運，林詩欽回應，業者確實有權拒載，但目前相關規範並無罰責。不過至今尚未遇過類似情況，仍呼籲飼主應負責清潔，維護公共乘車品質。

動保處長楊淑方也說，新北依據各區人口數、寵物數及需求規劃，目前寵物公園有22座，大多數以在河濱興設為主。另外，高灘地工程管理處目前規劃3座，分別納入「樹林區山佳河濱公園整體環境營造工程」辦理規劃、「八里文化公園整體配置」及「三鶯寵物公園」辦理規劃設計中，2025年完成設計，後續將視年度預算分配研議招標期程。

相關新聞請見︰

新北推假日友善寵物公車 議員籲增班次、規劃新路線

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法