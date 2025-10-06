為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    明年更爽！全年免補班課還有9個連假 教你1方法連休16天

    2025/10/06 18:48 即時新聞／綜合報導
    不少人都會利用連假出遊。（資料照）

    立法院5月三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正草案，新增4天國定假日，勞動節也改成全國放假，讓民眾在今年下半年一口氣多了好幾個連假。日前行政院人事總處公布2026年行事曆，明年連假多達9個，甚至因為明年春節距離228紀念日非常近，如果用上特休，就有機會連休16天！

    行政院人事總處日前公布115年行政機關辦公日曆表，總放假日有120天，比2025年多了5天假期，3天以上連假多達9個。除此之外，明年整年都不用補班補課，因為行政院依據「政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點」，基於國人已習慣週休二日作息，已刪除調整上班日為放假日並補行上班之規定，不用再因為湊連假而補班補課。

    2026年9大連假分別為農曆春節連假（2月14日至2月22日，共9天）、228和平紀念日連假（2月27日至3月1日，共3天）、兒童節及清明節連假（4月3日至4月6日，共4天）、勞動節連假（5月1日至5月3日，共3天）、端午節連假（6月19日至6月21日，共3天）、中秋節及教師節連假（9月25日至9月28日，共4天）、國慶日連假（10月9日至10月11日，共3天）、光復節連假（10月24日至10月26日，共3天）、行憲紀念日連假（12月25日至12月27日，共3天）。

    順帶一提，明年元旦落在週四，因為不再為了湊連假而補班補課，因此只休1天，如果民眾想連休，可自行使用特休假。而明年農曆春節時間較晚，與228紀念日距離非常近，如果2月23日至2月26日使用特休，就能將春節連假和228連假連一起，爽爽休上16天！

