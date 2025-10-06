為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北推假日友善寵物公車 議員籲增班次、規劃新路線

    2025/10/06 16:03 記者羅國嘉／新北報導
    毛小孩已成為許多家庭重要成員，新北市登記犬貓數已逾33萬隻。市府推動「假日友善寵物公車」方便飼主攜寵出行。（記者羅國嘉攝）

    毛小孩已成為許多家庭重要成員，新北市登記犬貓數已逾33萬隻。市府推動「假日友善寵物公車」方便飼主攜寵出行。（記者羅國嘉攝）

    毛小孩已成為許多家庭重要成員，新北市登記犬貓數已逾33萬隻。市府推動「假日友善寵物公車」方便飼主攜寵出行，目前規劃10輛投入服務，但議員戴瑋姍認為數量仍不足，建議在既有路線增開假日班次，並規劃通往寵物公園的新路線；交通局運管科長林詩欽回應，未來若有新設園區，將持續擴大友善寵物公車服務。

    目前新北友善寵物公車已涵蓋243、707、845、859、895、綠2右、綠2左、862及863線、藍15線等10輛公車路線，發車時間固定，飼主只要在指定的時間，帶著狗狗到公車站牌，就能帶著牠們到專為狗狗設計的寵物公園等活動區。

    戴瑋姍指出，隨著養毛小孩的市民增加，帶寵物出門的需求也愈來愈高，但目前寵物友善公車數量不足，使用效益有限、政策美意大打折扣。她建議在既有路線加開假日班次，並開發通往公園或寵物公園的新路線，增加選擇與密集度，提升市民使用意願，推動新北邁向真正的動物友善城市。

    養狗的高姓飼主表示，寵物友善公車應該明顯標示，例如像捷運跑馬燈顯示腳掌圖案，避免不守規矩的乘客影響安全。他養的是大狗，公車空間狹小且狗容易暈車，加上擔心其他狗主動攻擊溫馴的狗，因此搭乘意願不高，但若有選擇仍覺得不錯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播