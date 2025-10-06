新北推假日友善寵物公車 議員籲增班次、規劃新路線

毛小孩已成為許多家庭重要成員，新北市登記犬貓數已逾33萬隻。市府推動「假日友善寵物公車」方便飼主攜寵出行。（記者羅國嘉攝）

毛小孩已成為許多家庭重要成員，新北市登記犬貓數已逾33萬隻。市府推動「假日友善寵物公車」方便飼主攜寵出行，目前規劃10輛投入服務，但議員戴瑋姍認為數量仍不足，建議在既有路線增開假日班次，並規劃通往寵物公園的新路線；交通局運管科長林詩欽回應，未來若有新設園區，將持續擴大友善寵物公車服務。

目前新北友善寵物公車已涵蓋243、707、845、859、895、綠2右、綠2左、862及863線、藍15線等10輛公車路線，發車時間固定，飼主只要在指定的時間，帶著狗狗到公車站牌，就能帶著牠們到專為狗狗設計的寵物公園等活動區。

戴瑋姍指出，隨著養毛小孩的市民增加，帶寵物出門的需求也愈來愈高，但目前寵物友善公車數量不足，使用效益有限、政策美意大打折扣。她建議在既有路線加開假日班次，並開發通往公園或寵物公園的新路線，增加選擇與密集度，提升市民使用意願，推動新北邁向真正的動物友善城市。

養狗的高姓飼主表示，寵物友善公車應該明顯標示，例如像捷運跑馬燈顯示腳掌圖案，避免不守規矩的乘客影響安全。他養的是大狗，公車空間狹小且狗容易暈車，加上擔心其他狗主動攻擊溫馴的狗，因此搭乘意願不高，但若有選擇仍覺得不錯。

