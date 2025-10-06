為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園大廟景福宮月老牽線 中秋未婚聯誼10對成功配對

    2025/10/06 16:04 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於今（6）日中秋節暨月老神君聖誕，舉辦年度盛事「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，今年活動邁入第４年，男女各100位名額在開放報名後即秒殺額滿，活動一開始，大廟特別舉辦月老神君祝壽法會，恭迎月老神君、註生娘娘及主神開漳聖王臨駕活動現場坐鎮，象徵神明親臨庇佑，讓參加者能在神明見證下誠心交流，這也是全台少見由神明親臨現場的未婚聯誼活動，最終有10對配對成功。

    桃園大廟景福宮供奉有月老神君，吸引全台單身信眾前來祈求姻緣，該廟曾被網友票選列入「全台10大月老廟」，總幹事李詩明表示，今年活動報名踴躍、秒殺額滿，明年將考慮擴大舉辦、增加名額，邀請未婚男女持續關注大廟網站與粉絲專頁，以免錯過良緣。

    桃市府副秘書長金志聿、立法委員萬美玲、市議員陳美梅及民政局副局長藍品畯等人蒞臨開幕式，共同見證這場浪漫盛會，聯誼活動安排團康互動、面對面交流，午餐時間更有街頭藝人表演助興，並帶領參加者參觀大廟文化導覽，氣氛熱絡、笑聲不斷，最終共有10對成功配對。

    桃園大廟景福宮主任委員簡征潭頒發精美文創禮品給成功配對的佳偶，祝福大家感情順利、早日修成正果，並表示，若有新人結婚務必通知大廟，廟方將準備厚禮祝賀，分享這份幸福喜悅，他同時鼓勵未能即時配對的參加者，也可持續聯繫、勇敢追愛，相信月老神君會持續庇佑有情人終成眷屬。

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，並恭迎月老神君、註生娘娘及主神開漳聖王臨駕活動現場坐鎮。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，並恭迎月老神君、註生娘娘及主神開漳聖王臨駕活動現場坐鎮。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，並恭迎月老神君、註生娘娘及主神開漳聖王臨駕活動現場坐鎮。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮於中秋節暨月老神君聖誕，舉辦「桃園大廟遇到愛．月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動，並恭迎月老神君、註生娘娘及主神開漳聖王臨駕活動現場坐鎮。（景福宮提供）

