黃國峰獲任苗縣建臺中學新校長 提3策略再現榮光

苗栗縣建臺中學教務主任黃國峰獲聘為新校長，提出3項策略，再現建臺榮光。（記者張勳騰攝）

苗栗縣私立建臺高中報錯分科測驗應考科目事件，引發關注，造成家長不安、教師求去，校方也進行校長遴聘作業，經召開董事會討論，現任教務主任黃國峰獲半數董事同意，將出任校長一職。黃國峰受訪指出，將全力推動招生正常化、招募優秀師資，以及成就學生的多元表現，重返舊日建臺的榮光，再現風華。

校方於上月13日進行新校長遴聘作業，有黃國峰及前校長彭文彬兩人競爭，上月28日召開第三次校長遴選委員會對校長候選人對談後即投票，選出校長推薦人選送董事會核定，該校董事會昨召開董事會，15席董事皆出席，出席人數達三分之二，但有7席董事未參與校長投票，最終黃國峰以8票獲同意出任校長。

請繼續往下閱讀...

58歲的黃國峰是工業博士，曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商校長共計13年，他3年前退休後，繼續研修取得南華大學生死學系碩士，考取禮儀師證照，在仁德醫護專科管理學校繼續執教，兼任生命關懷事業科副主任，返回建臺高中母校擔任教務主任後，因導師人數不足，他也身國二的班導，且短暫兼任設備及教學組長。

黃國峰指出，將推動招生正常化，盼透過升學績效和優質的學習校園文化，重新贏得地方家長和學生的信心，另招募優秀師資，並積極爭取競爭型計畫，讓學校營運不再虧損；除積極充實優質的教學與學習環境，更進而讓師長的薪資不再打折，讓更多優秀的師長願意加入建臺，重現建臺優質的教學團隊。此外，成就學生的多元表現，為學生營造多元的學習環境與多元表現的舞台，提供更有利的競爭優勢與學習歷程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法