    首頁 > 生活

    不放棄希望！ 花蓮災區6人仍失聯 台中特搜隊第三梯次馳援

    2025/10/06 15:58 記者許國楨／台中報導
    台中特搜隊中午自西屯分隊整裝出發。（台中消防局提供）

    台中特搜隊中午自西屯分隊整裝出發。（台中消防局提供）

    不放棄希望！花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成嚴重災情，仍有6位民眾下落不明，搜救行動進入關鍵時刻，今（6）日中午，台中市特種搜救隊第三梯次再度啟程趕赴災區，10名隊員與1隻搜救犬整裝出發，在山河之間接力尋人，「只要有一絲希望，就不會放棄。」

    為擴大搜索能量，花蓮縣前進指揮所緊急請求各縣市協助，台中市立即響應支援，市長盧秀燕秉持「中央與地方團結一心、災難無分彼此」精神，請消防局立即整備，派遣特種搜救隊第三梯次前往支援。

    消防局表示，今（6）日火速出動4車特種搜救隊、10名專業搜救人員及1隻搜救犬，於中午自西屯分隊整裝出發，支援花蓮地區搜尋任務，此次出勤人員攜帶水域救援、繩索救助等專業裝備及空拍機，並搭配搜救犬協助搜索，將依現場指揮系統任務分配，強化搜尋範圍與效率，搶救科技正凃政宏向特搜隊員行前勉勵，叮囑任務安全第一，期勉全體人員全力以赴、平安歸來。

    台中特搜隊第三梯次再度啟程趕赴災區。（台中消防局提供）

    台中特搜隊第三梯次再度啟程趕赴災區。（台中消防局提供）

