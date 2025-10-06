為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    粉專稱失業後發現很多工作限35歲以下 網痛批：中國農場文

    2025/10/06 16:23 即時新聞／綜合報導
    臉書粉專「靠北工程師」指稱民眾41歲失業後，去就業博覽會發現幾乎每個職缺都限制在35歲以下，網友對此痛罵這根本是中國農場文。圖為台灣的就業博覽會。（資料照）

    臉書粉專「靠北工程師」指稱民眾41歲失業後，去就業博覽會發現幾乎每個職缺都限制在35歲以下,網友對此痛罵這根本是中國農場文。圖為台灣的就業博覽會。（資料照）

    臉書粉專「靠北工程師」，近來PO出號稱是女性投稿者的文章，指稱她41歲的老公半年前被裁員失業，去就業博覽會發現幾乎每個職缺都限制在35歲以下，網友對此留言痛罵這根本是中國農場文，因為徵才限制年齡在台灣已經犯法，並直指這個粉專PO出的基本上都是AI文，呼籲民眾不要被假訊息騙了。

    靠北工程師」臉書表示，這名女投稿人的老公去面試過銷售專員的職位，結果因為年紀被拒絕，老公也有去看過公所舉辦的就業博覽會，那裡幾乎每個職缺都寫著「35歲以下」，無論是肯德基店員、超市收銀員、金融押運司機都是如此。

    這種離譜的內容旋即被台灣網友輪番砲轟，直說若是公所主辦的就業博覽會有業者敢限制年齡，就會面臨30萬元以上150萬元以下罰緩；還有不少人表示這篇文章根本就是中國文章從簡體轉成繁體，再更改一些地名PO上來的。

    網友指出，這類「靠北系列」臉書粉專，有很多都是中國經營的，專門貼一些AI生成的文章，內容和台灣的求職現況根本對不上。事實上，文內所提及的速食店、超市店員，在台灣都是歡迎二度就業、中高齡就業，不可能會有超過35歲就不行的情況。

    另外，這篇文章所謂35歲年齡限制，實際上是發生在中國，中共全國人大代表、人民大學教授鄭功成，認為中國的就業市場普遍存在年齡歧視，因此在今年3月全國人民代表大會、中國人民政治協商會議（兩會）期間，提議廢除許多企業在招人時設立的35歲門檻。

