去年0403震災又遇洪災！ 災戶嘆：一生心血都流掉了

花蓮光復邱姓婦人去年遇到0403地震花蓮市區的房子倒掉，今年又遇到0923洪災，目前室內已經清空，但室外仍充滿垃圾及淤沙。（記者王錦義攝）

花蓮923光復洪災後第14天，目前災區仍有很多地方待清理，家住在中正路與佛祖街一帶的邱姓災民，之前在花蓮市買的房子才過戶10天就遇到0403地震倒掉，今年又遇到0923洪災，她望著目前空蕩蕩的1樓大嘆：「過去賣小吃賺銅板錢，一塊一塊的累積才有的房產與生財器具，現在全部流掉，等於人生又要重新打拚」，真不知道要怎麼撐下去。

邱姓婦人去年因為兒女北上花蓮市區求學，所以在學校附近買了1間小套房讓小孩不用遠距離通勤上學，不料才交屋10天就遇到0403大地震，所在的社區大樓直接倒塌，「10天燒光200多萬」，邱姓婦人說，在光復賣小吃20幾年，一份40元、50元的銅板價，一點一滴的累積起來在花蓮市區置產，卻沒想到大樓竟會倒塌。

而923光復洪災，當天邱姓婦人的店面因為颱風休息，但她人在店內準備，下午看到新聞報導馬太鞍溪橋被洪水沖走，才剛擔心洪水會不會淹到市區，過沒多久市區就開始出現流水，然後愈來愈大，洪水衝破店裡後門一直灌入，他先生趕快把她放在高處，然後2人就緊抓著攤車卡著鐵門，洪水一直衝入，所有的生財器具全部泡水，才剛付完百萬貸款的新車也被沖走。

對於中央加碼房屋修繕救助金20萬，邱姓婦人說，看這房子都空空的店，一貧如洗空空，所有的東西要重新再來過，這一定不夠的，光復是鄉下小地方，每個人、每個生意人都是一樣，都是小本經營，一塊一塊的打拚，要她一時之間去找那麼多經濟跟資源來協助，是很困難的，有看到目前很多志工跟社會的幫忙，看到社會大眾的力量，也希望這份力量能持續一陣子幫助光復站起來。

