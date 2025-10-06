跟團遊濟州島遇強迫購物 買太少竟被導遊訓話「讓我很丟臉」

南韓跟團旅遊示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（歐新社）

不少民眾出國旅遊會選擇旅行社跟團，但近日有旅客抱怨，參加為期5天的南韓濟州島旅行團，當地導遊卻在免稅店及彩妝店因團員買太少，不僅鎖住車門讓全團在外空等，甚至訓話指責全車遊客，引發廣泛熱議。

一名網友在「Dcard」發文表示，參加旅行社推出的「濟州八大主題5日」旅行團，每人團費23900元，小費另計1500元。前3天導覽與行程安排都令人滿意，但第4天卻因購物行程爆發爭執。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，當天上午前往免稅店與海苔工廠時，韓籍女導遊不僅要求團員必須聽完整產品介紹，還制止想自行逛店的老人家。當部分團員離開專櫃試用其他商品時，導遊竟以「打擾其他團」為由口氣嚴厲斥責，「感覺要我們回去專櫃的意思，當下我們真的很傻眼，周圍5公尺沒有其他人，整間店有5、6團的旅客，非常吵雜，我們只是在試用且討論商品，莫名其妙就被罵了，當下直接氣地把原本要買的商品都放回去。」。

原PO續指，等所有人都結帳完準備回巴士時，導遊竟鎖上遊覽車，讓全團在外等待約15分鐘。隨後她上車以麥克風訓話，指責團員購物太少，強調購物行程是「贊助」，希望大家「將心比心」，甚至說：「別的團都買得很開心，為什麼你們這樣？就算每人買個面膜也不過7、800塊。」

原PO透露，當長輩表示產品不實用時，導遊竟回「可以送人啊！」還說團員買太少讓她在同行間很丟臉，雙方一度爭論。他也直言，確實知道行程包含購物站，但不應被情緒勒索或強迫消費，更質疑導遊與司機是否刻意拖延，藉此逼團員消費，「我們不是要當大爺，只是帶著工作辛苦的爸媽難得放假出來放鬆，出來玩，而不是出來被訓話的，基本的尊重禮貌總該有吧？」

原PO強調，不是故意不消費，而是試用後覺得不好用，甚至有人使用當下出現過敏反應，「我不否認妳前3天的用心導覽，但怎麼會有人翻臉跟翻書一樣，身為前大使館的外交翻譯官，怎麼情緒都控制不了」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友指出，「韓國跟團百分之99都是這樣，不是單一導遊或旅行社的問題，不意外」、「韓國導遊公司給壓力很大，低價團通常至少有1到3站購物店」、「我們也有在人蔘店被關門不讓出去+上車訓話，說我們丟台灣人臉，沒錢不要來玩」、「10年前去韓國跟團也是被這樣對待，時至今日一點改變也沒有」、「我在韓國旅行社工作，韓國才沒有規定要購物行程，都是旅行社在騙客人不懂而已。」

另有自稱同團的旅客留言證實，家中長輩雖為捧場購物約8000元，仍被嫌「買太少、讓導遊丟臉」。該名網友批評台灣領隊未在現場制止導遊，只事後以「要給她留面子」為由解釋，更在返台機場請團員填寫好評表單。該網友感嘆：「帶長輩跟團真的不適合去韓國，這次就當學經驗。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法