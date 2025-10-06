志航國小首屆空軍子弟返校 自製國旗貼紙贈學弟妹

嘉義市志航國小第一屆校友日前在母校相聚，傳承歷史給學弟妹。（圖由志航國小提供）

嘉義市志航國小前身是「空軍總司令部附設空軍子弟學校」，今年慶祝創校75週年，在中秋節前，32名第1屆空軍子弟校友返回母校，與國小一、二年級學弟妹相見歡，因適逢二次大戰結束80週年，校友郝聖謌還自行印製900張國旗貼紙贈送學弟妹，將歷史記憶延續給年輕一代。

這群1968年畢業的校友們，相隔超過半世紀再度踏上校園，除了到高志航烈士銅像前表達敬意，並與小一、小二學弟妹合照，象徵志航精神的傳承；校長鄭宛鈺、家長會長王御蘊代表學校迎接，準備75週年校慶紀念提袋、空軍飛行飄帶、飛機餅乾等贈送，自美國返嘉校友王泰隆代表捐贈刻有「桃李成林英才遍四海，師生同心盛名傳九州」紀念牌，象徵校友情誼與對母校的祝福，眾校友並相約3年後再聚。

鄭宛鈺表示，校友們畢業多年仍心繫母校，今年8月主動與學校聯繫，經王泰隆、崔海川、王若森3位校友號召，來自美國加州、台北市、台中市等地32名校友，上月底攜家帶眷共43人返母校。

志航國小學童陳皜說，能看到好多畢業很久的學長姐，還親切聊天，新鮮又好玩。另名學童蔡卉庭說，長大後也要像他們一樣，常常返回母校。

市府教育處長郭添財說，今年適逢志航國小75週年校慶，第1屆校友齊聚返校別具意義。教育處會持續推動雙語教育、藝術教育與國際交流，讓志航精神、嘉義教育榮光綿延不絕。

適逢抗戰勝利80年，第一屆畢業校友贈送學弟妹國旗貼紙。（圖由志航國小提供）

