    生活

    中國砂石船輪機長違法登岸被扣留 船員數不足無法離港

    2025/10/06 15:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    中國星東18號砂石船，由中國福建載運砂石抵達澎湖尖山碼頭卸貨。輪機長任意下船騎車，導致砂石船船員人數不足無法開船。（記者劉禹慶攝）

    

    中國星東18號砂石船，9月30日從中國福建湄洲灣載運砂石出發，10月1曰抵達澎湖尖山碼頭卸貨，但因輪機長違法下船，大剌剌騎乘工作人員機車在港區閒逛，被馬公港警抓獲，因輪機長被扣留，導致船員數不足被困在澎湖尖山港無法離港，必須等待檢警調查結束裁罰後才能離去。

    根據了解，中國砂石船「星東18號」10月1日上午載運砂石，到澎湖尖山港砂石碼頭。當砂石卸運完畢後，下午船上輪機長就趁機開溜，騎乘船邊工作人員的機車，企圖離開港區外出。當輪機長騎機車經過港區檢查哨時，港警發現他屬於不能「入境」的中國船員，就示意他停下。

    但輪機長被攔下當時，已涉嫌「入境」澎湖約50公尺，港警把他攔下後，依違反入出國及移民法，將其移送澎湖地檢署偵辦。值日檢察官指示，將其移送中國人民收容中心留置調查。

    由於「星東18號」缺少了輪機長，無法開航出海回中國，迄今一直泊停在尖山碼頭，等輪機長「歸來」。根據相關法令規定，外籍船員如果沒有辦理入境，就是違反出入境相關規定，船員被依法扣留後，則船上的船員不足，違反船員法及國際公約規定，台灣航政主管機關不准出港，除非船東再派輪機長過來補足船員配額。目前已由警檢調偵辦，可能要等到法院判罰款後，才能讓輪機長回船上，星東18號才能再行開船。

