台南首辦岸內演員培訓 蔡嘉茵親授表演、模擬拍攝

台南首度推出岸內影視基地環境演員培訓工作坊，滿足喜愛表演的人，邀業界資深表演導師及劇組專業工作人員授課，從表演基礎、鏡頭感練習到拍攝現場禮儀，讓學員成為劇組拍攝現場的即戰力。即起開放報名。

文化局長黃雅玲表示，岸內影視基地近年因時代場景與寬闊的外搭景地受劇組青睞，許多熱播影集與電影都在此取景。為平衡南北資源、促進影視產業的均衡發展，同時培育在地人才，文化局特別規畫「岸內影視基地環境演員培訓工作坊」，以「建立正確觀念」與「擁有表演技巧」為2大核心，期望為台南培育出優秀的在地演員資源，打造屬於台南的影視生態圈。

此次課程鼓勵學員不再僅靠「本色演出」，而是透過專業表演訓練做到「演什麼、像什麼」。無論是市場小販、群眾集會、還是職場上班族，只要一上場就能融入戲劇氛圍，成為故事中不可或缺的一員。同時，培養正確的現場態度與職業素養。

工作坊將由《華燈初上》導演連奕琦親自嚴選學員，錄取學員將接受入圍金馬獎最佳新演員與金鐘獎戲劇女主角獎的蔡嘉茵親自教授表演訓練，最後還能在岸內影視基地時代場景進行半日的模擬拍攝。歡迎對表演懷抱熱情的所有人踴躍報名。

