    首頁 > 生活

    光復佛祖街尾重災區鏟子超人接力清沙 災戶認遷村仍待討論

    2025/10/06 14:51 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    923光復洪災昨進入第14天，最靠近光復堤防的佛祖街尾泥沙淤積高達2米高成為最困難的災區，上千名鏟子超人、國軍與重機具這幾天都在這區處理淤沙，由重機具負責開出道路，然後由志工深入家戶把室內淤沙一桶一桶的搬出，逐漸把被淹沒的房屋露出，對遷村議題認為「不是0與1」的問題，還要有很多討論跟溝通。

    住在佛祖街尾的林姓災戶從日本時代就住在這裡，老家被泥沙淹沒只剩下一點點屋頂露出，他說，這裡是從祖父輩一直到父親這輩的根，林先生說，感謝來自於全台各地的志工跟相關的工程人員給佛祖街尾最大的協助，923發生災害的時候，其實佛祖街尾一直是沒有被看見，大部分救災能量都在光復市區，這一邊是馬太鞍溪的第一排，前面一開始很辛苦，也孤立無援，整個區域淤沙還是一層樓高度，秋節連假看到上千名志工到達此地，看到老家被挖出百感交集。

    「遷村事情，絕對不是零跟一的問題」，林先生說，遷村的問題涉及很多層面，包括在地居住的情感化的背景、經濟的依靠，是要遷村還是原地重建，都需要更多完整的資訊，還有跟在地民眾的討論，對目前資訊是不透明的，沒有辦法明確的掌握，遷村絕對不是零跟一的問題，而是多方層面堆疊而成，配套很重要，大前提還是要在安全的前提下，沒有安全，就沒有一切的討論。

    佛祖街尾保安寺一帶由於上月災害發生後仍被大量溪水覆蓋，直到月底堤防堵住水流後才開始前進重災區，本月初大量志工跟機具才前進到保安寺，志工挖沙累到雙手都在抖，而這裡也有大量的「沙包超人」，負責把泥沙打包成一袋袋的沙包，提供給災民預防下雨的時候再度成災。

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤，還有沙包超人做沙包。（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤，還有沙包超人做沙包。（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災，靠近光復堤防的佛祖街尾成為重災區，泥沙淤積最高達二米多，大量鏟子超人前進此區協助災民清淤（記者王錦義攝）

