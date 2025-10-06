為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中秋節、國慶日 基隆這些路段照常收費

    2025/10/06 14:58 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市交通處日前公告中秋節、國慶日與台灣光復節，多數路段暫停收費一天，但部分熱門路段停車格正常收費。（記者俞肇福攝）

    基隆市交通處日前公告中秋節、國慶日與台灣光復節，多數路段暫停收費一天，但部分熱門路段停車格正常收費。（記者俞肇福攝）

    今天（6日）是一年一度的中秋節，有基隆鄉親回到長庚醫院旁四合院住家過節，車子停在路邊回家吃飯，卻收到停車費的單子，大感不解，中秋節為何還要收費，一看整排停車格的車子都收到停車單，走到路尾才發現基市交通處早已公告；交通處證實多數路邊停車格暫停收費，但汽車停車熱點的部分路段則正常收費，還請駕駛諒解。

    基隆市交通處長陳耀川受訪時指出，根據《基隆市公共停車場管理自治條例第15條》，10月6日（週一）、10月10日（週五）及光復節彈性放假10月24日（週五）暫停部分路邊停車收費路段。

    交通處指出，基隆市暫停收費時間從9時起至17時，暫停收費路段包括中船路、安樂路一段、基金一路208巷、 中正路、安一路、中山一路、中山二路、實踐路、實踐路294 巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百五 街、百六街、百七街、福一街、福一街172巷、福二街、 福三街、福五街、福六街、明德一路、明德二路、崇智 街、永富路、自治街、崇德路、東光路32巷、光一路、復 興路、中華路。

    其他正常收費的路段包括仁一路、仁二路、仁三路、信一路、 信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義 三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三 路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路（市府後門）、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車裝卸專用區。

    基隆市交通處日前公告中秋節、國慶日與台灣光復節，多數路段暫停收費一天，但部分熱門路段停車格正常收費。（記者俞肇福攝）

    基隆市交通處日前公告中秋節、國慶日與台灣光復節，多數路段暫停收費一天，但部分熱門路段停車格正常收費。（記者俞肇福攝）

    基隆市交通處日前公告中秋節、國慶日與台灣光復節，多數路段暫停收費一天，但部分熱門路段停車格正常收費，市政府提前張貼公告。（記者俞肇福攝）

    基隆市交通處日前公告中秋節、國慶日與台灣光復節，多數路段暫停收費一天，但部分熱門路段停車格正常收費，市政府提前張貼公告。（記者俞肇福攝）

