    首頁 > 生活

    「超人」持續湧入！ 災後12天光復站進出人次 超越全年運量

    2025/10/06 14:35 記者蔡昀容／台北報導
    光復車站中秋節一大早湧入大批超人。（記者王榮祥攝）

    全國各地「超人」持續前往花蓮縣光復鄉協助災民恢復家園。據台鐵統計，災害發生隔日（9月24日）至昨天（10月5日），光復站進出累計35萬7348人次，超越該站2024年整年進出人次。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰流，導致下游村落釀嚴重災情。全國各地民眾自發性到光復鄉協助災民恢復家園，鏟子超人、機具超人、義煮超人、物資超人、清溝超人紛紛出動。

    火車是前往災區的主要交通工具。台鐵統計資料顯示，災害發生隔日至昨天（10月5日）止，光復站進出累計35萬7348人次，短短12天就突破該站2024年度34萬9416進出人次。

    台鐵統計，光復站進出站人次，9月24日約1009人次、25日約2253人次、26日約5715人次；接著是教師節三天連假，27日飆升至3萬5000人次、28日約4萬1000人次、29日約4萬6690人次；30日回歸平常日，但仍有2萬1151人次進出。

    超人本月持續前往光復災區。10月1日進出站約3萬5012人次、2日約3萬8655人次、3日約3萬3600人次；接著是中秋三天連假，連假首日10月4日約5萬1240人次，突破該站災後單日新高，5日約4萬5963人次。

