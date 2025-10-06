進駐花蓮光復災區 原民會部落關懷小組今加派人力

原民會部落關懷小組今再加派人力，進駐花蓮光復鄉區災區。（圖由原民會提供）

今天（6日）是中秋節，原民會部落關懷小組進駐花蓮光復鄉，原民會表示，今日開始再加派人力，擴大「部落關懷小組」規模，採1村1關懷小組，每天進駐部落，傾聽族人需求，陪伴度過難關。

原民會說明，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流災害發生，原民會即進駐中央災害應變中心前進協調所，深入部落傾聽族人需求與建議，且串聯跨部會資源，全力解決族人各項需求，並自10月2日起組織全國各地原住民族社工員、就業服務員、金融輔導員、產業推廣人員等人力，成立「部落關懷小組」，以族人服務族人精神，主動到宅提供關懷慰問，用心陪伴族人度過難關。

原民會今日開始加派人力擴大「部落關懷小組」規模，針對光復鄉大華村、大平村、大同村、大安村、大馬村、北富村、東富村等7村，採1村1關懷小組，每天進駐部落，全面蒐集災民需求，提供到府關懷、傷亡慰問、臨時工申請、福利救助宣導、清查家屋毀損等服務；另，原民會配合行政院設置「一站式服務站」，明天將指派人員進駐服務。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur 表示，原民會高度重視族人各項重建復原需求，以實際行動與族人站在一起，持續推動家園重建，協助災民們早日回歸日常生活。

原民會部落關懷小組今再加派人力，進駐花蓮光復鄉區災區。（圖由原民會提供）

