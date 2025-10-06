中秋連假收假日 澎湖機場、馬公港交通疏運順暢

中秋連假尾聲，澎湖機場候補區空蕩蕩。（記者劉禹慶攝）

今（6）日是中秋連假收假日，原本會湧入大批人潮的澎湖機場、馬公商港，都未如預期擁擠，疏運狀況相當順暢，一方面歸功於立委楊曜服務處與澎湖縣政府提前布局，加開2班加班機之外，另一方面顯示澎湖東吉旅遊市場快速萎縮，對於接下來「Like澎湖冬遊好幸福」活動市場，前景並不看好。

今年澎湖馬公至嘉義布袋藍色公路，今年中秋連假，3日從嘉義來澎總人數，凱旋8號進港225位、滿天星1號進港192位、雲豹輪進港245位，總共只有約650位中秋來澎湖。4日連假首日總共約2000位旅客，創下澎湖藍色公路中秋連假歷史新低，船班業者哀鴻遍野。商港岸巡弟兄也不忘出動警犬，針對往來旅客及行李進行檢查。

中秋節是旅外遊子返鄉高峰期，澎湖湖縣長陳光復指派旅遊處同仁於北中南3個航空站設置民眾服務處，協助民眾候補，視現場候補人潮適時協調加班機疏運。澎湖縣政府3、4日2天在台北、台中、高雄國際航空站及今（6）日在澎湖航空站設置服務處，視機位需求協調各航空公司再加開加班機，但今日候補僅14人。

今年中秋節連假疏運由航空公司自主加班或調整放大機型，提供逾4萬730個座位數，漂亮縣政府主動再協調航空公司增開2航班包機，提供來回280機位，雖然班表客滿，但仍有少數空位可以候補，因此滯留機場旅客都能順利搭機，前往目的地。而今年澎湖藍色公路最快可能開至10月底後停航。

澎湖藍色公路航班也未客滿，今年秋冬旅遊前景不樂觀。（記者劉禹慶攝）

