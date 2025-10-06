為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南投議員林儒暘、簡千翔 獲保護動物貢獻獎

    2025/10/06 14:23 記者張協昇／南投報導
    南投縣議員林儒暘推動「南投縣動物保護自治條例」，讓南投成為由地方政府立法落實動保精神的縣市之一。（南投議會提供）

    「動物沒有選票，但需要我們為牠們發聲!」南投縣議員林儒暘、簡千翔，長期關懷動保議題，主導推動「南投縣動物保護自治條例」，使南投成為由地方政府立法落實動保精神的縣市之一，甚至發起「浪浪送行者」，親自為遭路殺的犬貓完成善後，日前雙雙榮獲社團法人台灣動物保護行政監督聯盟舉辦的「2025全國縣市議員動物保護貢獻獎」。

    林儒暘深知寵物數量已超越新生兒，動物議題成為國內相當重要的公共政策議題，近幾年來在議會推動「南投縣動物保護自治條例」立法，並與關懷流浪動物協會等民間團體合作，受理民眾陳情相關問題，也倡議貓、狗源頭管理與防止棄養，積極爭取收容所擴增計畫，以及要求設置路殺與傷病動物處理設備，提升動物救援效率。

    而簡千翔同樣為推動「南投縣動物保護自治條例」克盡職責，積極督促縣府落實禁止山豬吊與捕獸夾，守護野生動物安全，並結合樂團舉辦「浪浪募款音樂會」，協助動保團體籌募飼料與醫療經費。

    從徒手救援受困小貓，到日夜奔走於動物救援與政策推動，簡千翔以行動證明保護動物不是口號。最令人感動的是，他發起了「浪浪送行者」，親自為近百隻遭路殺的犬貓完成善後，並推動生命教育講座，深化社會關注，讓無聲的生命得到尊重。

    南投縣議員林儒暘參與動物關懷協會會議，關注動保議題。（南投縣議會提供）

    南投縣議員簡千翔熱愛動物，獲保護動物貢獻獎。（南投縣議會提供）

    南投縣議員簡千翔愛護動物，親自參與受困小貓救援行動。（南投縣議會提供）

