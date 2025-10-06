新港開台媽祖契子女 中秋回宮祈福團圓

新港奉天宮契子女在中秋節向媽祖祭拜。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣新港奉天宮有許多信眾是媽祖的「契子女」，廟方今舉辦「開台媽祖契子女中秋回宮團圓祈福典禮」，全國各地契子女與信眾齊聚一堂團圓參拜，祈求平安健康。

嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及奉天宮董事長何達煌等今天一同切蛋糕慶祝中秋佳節、慶團圓，契子女合照、切蛋糕，並分享象徵「平安團圓」的平安圓、「富貴綿長」的長壽麵、「金銀財寶」的元寶水餃及大蛋糕，氣氛熱絡。

請繼續往下閱讀...

何達煌說，根據奉天宮傳統習俗，若要成為媽祖的契子女，需由父母帶孩童至廟中填寫契子文書、向媽祖虔誠祈願，接著將香火袋過爐並掛於孩童頸上，即正式成為契子女，每年契子女需回廟更換香火袋紅絲線，完成「換貫儀式」；年滿16歲後則須歸還香火袋，象徵「褪貫儀式」，結束契子女身分，每年至少有500名契子女返廟團圓，象徵信仰傳承與家族凝聚力。

翁章梁說，奉天宮讓信眾以契子女身分回宮與媽祖團圓很有意義，希望媽祖繼續保佑大家平安長大，孩子認真讀書、大人身體健康、拚事業逢凶化吉，奉天宮香火鼎盛，大家闔家平安。

嘉義縣長翁章梁（右二）等上香祈福。（嘉義縣政府提供）

新港奉天宮有契子女習俗。（嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法