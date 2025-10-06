鏡頭白裝了！ 審計室：竹市4校監視器未正常運作

審計室調查發現，新竹市部分學校監視器未正常運作。示意圖，與本新聞事件無關。（資料照）

審計室調查發現，新竹市部分學校監視器未正常運作，或未於校園安全地圖標示安全死角、未訂定校園門禁管理規範，潛藏校園危安風險，有待研謀改善，以強化校園安全。市府教育處則表示將持續改善。

審計室調查，截至去年10月底，竹市共累計通報校園安全1866件，其中竹市有4校出現錄影監視設備功能損壞無影像，或疑線路、鏡頭老舊致影像模糊，鏡頭遭樹枝遮蔽，及因校舍修繕導致監視器訊號中斷或影像流失，未及時檢查修復等情況，導致監視設備功能未發揮。

另外，也有6校校園安全地圖未標示校內安全死角、11校未訂定人車進出管制相關規定或安全（門禁）管理規定，還有6校未配合中央政府修法而滾動修正校園霸凌事件處理流程。

對此，市府教育處回應，除積極向中央爭取補助外，亦結合市府預算，協助學校汰換監視系統、電子圍籬並增設安全防護設備，2023年至今已投入逾535萬元，協助36校次改善監視器及相關安全設施。

同時，教育處責成各校健全人車進出管制作業，落實門禁規範，加強校園安全管理。同時也將持續督導各校，依規定通報各類校園安全事件，並透過經費支持及設施設備改善。

