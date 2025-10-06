捷運三鶯線公共藝術吸睛 日本藝術家操刀設計《有趣》

新北市捷運三鶯線施工中，位於LB09陶瓷老街站的公共藝術作品《有趣》已啟用。（圖由新北市捷運局提供）

新北市捷運三鶯線工程如火如荼施工中，預計今年底完工，沿線設置豐富的公共藝術，其中位於LB09陶瓷老街站的《有趣》，出自日本藝術家大塚麻子之手，其創作靈感來自老街店家把碗盤層層堆高的意象，搭配色彩鮮明的色塊，融入地方特色與人文風情。

新北市捷運工程局指出，大塚麻子從日本女子美術大學出發，走進藝術之路一路前進，《有趣》的創作靈感來自鶯歌陶瓷老街，大塚麻子觀察到老街店家會將陶瓷碗盤層層堆高，如同人的本能，也是一種對平衡的挑戰與趣味，因此誕生《有趣》的設計理念。

捷運局表示，大塚麻子在創作中嘗試「色塊與和諧」，帶入三維空間的挑戰，將童心與其中的哲思化作藝術的載體，透過作品《有趣》和環境產生共鳴，與人產生連結，未來民眾經過三鶯線陶瓷老街站出入口，可以嘗試放鬆、坐下、聊天，發現生活中的色彩與和諧。

捷運局說明，三鶯線全線12座車站都有公共藝術，邀集國內、外13組藝術家聯手打造，包括陶瓷名家劉鎮州創作的《玩陶》，匯集全台近70位陶藝家，將陶板鑲嵌在捷運站柱體，還有來自日本與義大利的藝術家，共創作出7件立體作品及5件虛擬（延伸AR裝置）作品，希望打造三鶯線成為「行動美術館」。

捷運三鶯線LB09陶瓷老街站的《有趣》，出自日本藝術家大塚麻子之手。（圖由新北市捷運局提供）

日本藝術家大塚麻子以陶瓷老街店家為創作靈感，為捷運三鶯線打造《有趣》的公共藝術作品。（圖由新北捷運局提供）

