迎國慶連假 高雄警規劃3天交管地點

中秋節連假結束，警方出動指揮疏導交通，另國慶連假警方也規劃3天交管地點。（記者黃良傑攝）

中秋節3天連假今（6）日結束，下午上高速公路的車潮逐漸增加，高市警方接著規劃國慶日連假交通疏導計畫，將比對中秋節連假車流大數據，加強重要風景區周邊路口，彈性實施交通管制措施。

中秋節後接著又是國慶連假3天，高市警方評估旗津、壽山動物園、旗山老街、左營萬年季、駁二特區等觀光景點區車流將會激增，附近周邊道路預計會壅塞，交通大隊將進行管制及車輛分流。

請繼續往下閱讀...

交通大隊表示交通管制主要有5大區塊，一、旗津景區將視旗津地區主要道路車流量及停車場狀況適時於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口，啟動車輛單行管制，引導車輛分流。

二、壽山動物園景區將依園區停車場停車率及萬壽路路段車流狀況，實施萬壽路段單行交管措施（車輛一律由鼓山二路/興隆路口上山，鼓山一路/萬壽路口管制車輛上山），該二路口將彈性於園區周邊道路車流發生壅塞時，管制汽車上山。

三、旗山老街、美濃景區將依進、出該地區車流量大小，於車流驟增影響車流順暢時，由警義交啟動截流管制措施，旗山地區於延平一路/旗甲路口、中正路/華中街口、旗南一路/中學路口管制引導車輛改走台29線（替代道路）至嶺口交流道上國道10號，美濃地區於中興路/忠孝路口彈性管制引導車輛改走光明路替代道路至國道10號旗山端交流道，沿途也設置有替代道路導引牌面，請遵循警義交指揮並多加利用替代路線行駛。

四、國慶日連假期間左營蓮池潭周邊將舉辦「2025左營萬年季」大型活動，預估人潮車流增多，高市警除加強各活動現場警義交疏導外，針對駁二特區，將依據周邊停車場使用及交通狀況彈性執行階段交管，一旦駁二特區內交通量達飽和時，將於七賢/公園、公園/真愛、鼓山/臨海新路口截流管制車輛進入駁二特區。

另於七賢/必信、七賢/蓬萊、蓬萊/臨海新、五福/七賢路口彈性交管，引導車輛改走外圍七賢三路、鼓山一路、大公路等道路，請遵循引導牌面及警義交指揮行駛，並請多加利用輕軌、捷運橘線等大眾運輸工具前往該地區。

五、台20線南橫公路風景區（0K至44K）梅山口至向陽路段，因至114年10月30日止，由交通部公路局施工單位持續進行風災復建工程，進行該路段雙向管制及禁止車輛通行。

中秋節連假結束將接國慶連假3天，警方規劃3天交管地點，疏散壅塞人流車潮。（記者黃良傑攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法