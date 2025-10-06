為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    偏鄉小校變電影院老師成售票員 學童：好有趣

    2025/10/06 14:21 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林麥寮興華國小舉辦電影日活動，學校變興華電影院，讓學童享受吃爆米花、看電影的樂趣。（興華國小提供）

    雲林縣麥寮興華國小變「興華電影院」，學校還特製電影票、爆米花，讓學童體驗電影院吃爆米花、看電影樂趣，學生說，原來到電影院與很多人一起看電影這麼好玩。

    「歡迎來看電影！」興華國小老師化身為電影院收票員，撕票後引導學生入座，學童都坐定後，校長王瓊慈壓軸進場手上拿著爆米花，全場小朋友興奮歡呼。

    興華國小教導主任蔡宗達表示，學校位在麥寮外圍，要看電影要到北港、斗六，車程約要4、50分鐘，許多學生從沒進電影院看電影，校方特別向財團法人兒童文化藝術基金會申請「影像好玩藝計畫」，辦理電影日活動，把學校教室變電影院，讓學生體驗電影院看電影樂趣，也透過影片鏡頭讓學童接觸更多社會關注的議題與人道關懷。

    蔡宗達說，高年級學生看的影片是《我還小，但我能改變世界》，內容以世界各地青少年勇敢追夢、投身環境保護與社會關懷的事蹟為主軸；中年級選映《浪浪時光》，透過流浪貓狗的生命故事，讓孩子們理解寵物登記與動物保護的重要性；低年級則觀賞動畫《妖果小學2－金鑠鑠的真相小組》，寓教於樂中傳遞品德教育的價值。

    王瓊慈指出，透過電影看世界，學生在觀影過程中不僅認識不同的藝術表現形式，更能在老師的引導下進一步理解影片中所傳達的社會議題與人文關懷，對培養孩子健全的人格與同理心，具有深遠的意義。

