竹市天公壇籃球場變垃圾場 烤肉趴後垃圾未清滿是灰渣傳惡臭

新竹市有網友在臉書社群「新竹大小事」發文稱，在天公壇籃球場舉辦烤肉活動的主辦們，看看現場留下來的東西與垃圾，想必活動辦得很開心，但距離活動結束已超過24小時了，垃圾跟廚餘還堆在原地沒有處理，任由風吹及野狗的翻食，還讓來運動的學生須拿掃把打掃，甚至球打一打還要去旁邊洗一洗，因為球場上都是灰，更不用說球場跟旁邊親子公園都是陣陣的惡臭，直呼籃球場變垃圾場，也不見環保局及有關單位來處理，讓居民及打球學生得忍受陣陣惡臭。

竹市環保局表示，針對臉書社群貼文所述地點，今天（6日）已完成現場清理。提醒民眾中秋佳節烤肉活動結束後，務必即時清理現場，維護環境整潔，避免造成環境髒亂。若經查違反《廢棄物清理法》第11條及第27條規定，將函請土地所有權人限期改善，屆期未改善者，依法可處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

網友稱辦中秋辦烤肉活動沒問題，但辦完後垃圾及環境應清乾淨，位在天公壇旁籃球場上堆滿一堆垃圾，因無人清理，過了一天已發出惡臭，而學生要打球，還得先打掃及整理，就連球場也滿是烤肉灰渣，為何籃球場可辦烤肉活動？籃球場都是烤肉黑灰，直呼這樣隨便就可烤肉及堆置垃圾，市府都不用管嗎？市民的公德心實在不及格。

