台北大學學生、校友投入花蓮重建 讓災民知道「非孤單面對苦難」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，全國「鏟子超人」暖心齊力至災區協助災民復原家園，其中，國立台北大學透過網路社群、畢業校友的串連，於災後發生1週，有逾 60位學生及校友踴躍參與救災，校友林祈聖今表示，盼讓災民知道「他們並非孤單面對苦難跟挑戰。」

台北大學服務性社團「Light House 歡迎光臨工作屋」在校內志工補助計畫支持下，響應中華基督教卓越行道會發起的「光復行動」，並連結當地馬太鞍長老教會，透過社群與校友串連，短時間內號召逾60名學校學生、校友，於9月29日至10月4日，前往花蓮災區支援，協助進行物資發放、環境清理與居民陪伴等工作。

參與行動的林祈聖表示，大家以包遊覽車的方式，每天凌晨3點多出發到花蓮縣光復鄉，從拿鏟子清淤，到使用高壓水槍清理屋內環境，雖然辛苦，「希望透過行動，讓災民感受到上帝的愛，他們並非孤單面對挑戰。」災後黃金時間至關重要，台灣人不分你、我，第一時間投入，一起面對，是實踐關懷最直接的方式。

台北大學指出，此次行動除了卓越行道會的發起、整合與交通補助，同時有校內永續辦公室、青發署新北金青年志工中心的支持，透過參與災區志工服務，學生能在真實場域中培養同理心與團隊合作能力，也體現對社會的熱忱和愛心，此次將資源聚焦花蓮，結合學校補助制度與同學們的善心，希望這些寶貴的善行，為受災居民提供更即時有力的援助。

