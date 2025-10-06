今下午注意國道11地雷路段！中部塞到20時、北部至22時

今天（6日）是中秋連假最後一天，國1北向207.6k處上午發生事故影響車流。（高公局提供）

今天（6日）是中秋節連續假期收假日，國道北返車潮漸漸湧現。高速公路局表示，中部路段預估晚間8時左右漸漸疏解，北部路段稍微晚一些，預估晚間10時左右紓解。

高公局預判今天下半天重點壅塞路段及時段，國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里為下午2時至晚間8時，苗栗—湖口為下午2時至晚間10時；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰為下午3時至晚間7時，大山—香山為下午2時至晚間8時、關西—大溪為下午2時至晚間9時；國5北向宜蘭—坪林上午開始湧現車潮，預計晚間10時紓解。

請繼續往下閱讀...

國4西向潭子系統—豐勢下午1時至4時雍塞；國6西向舊正—霧峰系統下午4時至晚間8時壅塞；國10西向仁武—左營端下午3時至晚間8時壅塞。

今天國道全線交通量預估113百萬車公里，高公局統計，截至上午11時，達27百萬車公里，上午壅塞路段主要為國1北向大雅系統至后里、雲林系統至虎尾、國5北向宜蘭至坪林。

另外，今天上午9時18分國1南向54公里處1大貨車冒煙疑似火燒車；上午10時7分國1北向207.6公里處2輛小客車追撞，造成後方車流回堵1公里；10時40分國1北向235.6公里處4輛小客車追撞，造成後方車流回堵2公里。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法