    首頁 > 生活

    屏東王船文化館中秋連假湧人潮 開館破百萬人次

    2025/10/06 13:21 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東縣王船文化館開館以來吸引眾多遊客與團體參觀。（ 屏縣府提供）

    屏東縣王船文化館開館以來吸引眾多遊客與團體參觀。（ 屏縣府提供）

    位於屏東東港鎮的屏東王船文化館去年底落成後，儼然成為南屏東的文化領航燈塔，吸引許多外鄉鎮鄉親慕名王文化前來，中秋連假更是爆滿人潮，據屏東縣文化處統計，中秋連假期間累計已經突破100萬人次，現在不僅成為在地居民生活的一部分，更吸引國旅觀光、宗教團體及學校團體慕名造訪。

    屏東縣王船文化館去年底啟用後，於中秋連假湧入大量觀光人潮當中正式突破百萬大關，融合信仰文化與當代美學，館內成為兼具教育、觀光與藝文特色的指標性文化場域。

    屏縣文化處指出，王船文化館是屏東重要的信仰與文化地標，將百年迎王平安祭典結合新媒體科技，透過沉浸式劇場、典藏王船與豐富文物展陳，帶領參觀者從歷史脈絡中體驗迎王文化的精神與技藝傳承。

    當地楊姓民眾說，王船館讓文化走進日常，尤其每月1次的「藝文沙龍」曾邀請國內知名表藝團隊，像雲門舞集、蒂摩爾古薪舞集等，他就可就近親近文化、感受藝術生活，尤其「雲門舞集隨行吧」，舞者與民眾共舞更是讓他大開眼。

    屏縣府文化處說，館內藝廊亦持續展出攝影與繪畫創作，透過影像與彩筆記錄造王船祭典的科儀與在地人文風貌，以不同視角交織出跨越歷史與當代的信仰旅程，而展示內容外，館內更打造豐富的閱讀與藝文場域，不只愛書人喜愛的誠品書店，暑假啟用的五樓閱讀空間，成為民眾的最愛。

    屏縣府文化處表示，目前還有每季一次的「日王市集」，以不同主題吸引民眾參與，度過悠閒假日。王船文化館以推廣迎王文化為核心，除了承擔文化保存與傳承的使命，也積極打造貼近生活的藝文空間，讓信仰不只是儀式，更成為凝聚地方與滋養文化的重要力量。

    屏東縣王船文化館開館以來吸引眾多遊客與團體參觀。（ 屏縣府提供）

    屏東縣王船文化館開館以來吸引眾多遊客與團體參觀。（ 屏縣府提供）

    屏東王船文化館每季一次的「日王市集」，以不同主題吸引民眾參與。（ 屏縣府提供）

    屏東王船文化館每季一次的「日王市集」，以不同主題吸引民眾參與。（ 屏縣府提供）

