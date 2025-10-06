積極投入動保議案與救援 竹縣議員朱健銘獲動保貢獻獎

新竹縣議員朱健銘長期深耕動物保護，積極與動保團體合作，展現動保行動力，獲得首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」。（主辦單位提供）

為慶祝世界動物日100周年，台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟與中華民國保護動物協會首次舉辦「全國縣市議員動物保護貢獻獎」，共有12縣市、23位議員獲獎；其中，新竹縣議員朱健銘長期深耕動物保護，積極與動保團體合作，展現動保行動力，獲得公開表揚。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，民意代表對動保政策的推動至關重要，尤其地方縣市議員最能直面民眾需求，舉辦此獎主要是肯定地方民代在立法推動、行政監督及推廣動保上的具體成果，這些獲獎者都是在地方實踐動保價值的關鍵角色。

請繼續往下閱讀...

其中，新竹縣議員朱健銘多年來積極投入動物福祉倡議，先後提出「成立野生動物急救站」與「寵物生命紀念園區」等議案，推動制度改革，守護犬貓與野生動物。在議會監督上，他多次質詢縣府，指出動保所人力與經費不足，爭取增編人力、調整薪資並提升救援能量，同時推動規劃南區收容所，紓解收容壓力。

朱健銘從一次親自救援受傷流浪犬的經歷出發，立下「每一個生命都值得被守護」的信念。他積極與動保團體合作，受理陳情並陪同警方處理虐待案件，協助跨單位溝通，凝聚社會共識。

新竹縣議員朱健銘長期深耕動物保護，積極與動保團體合作，展現動保行動力，獲得首屆「全國縣市議員動物保護貢獻獎」。（主辦單位提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法