竹南火車站東站停車場 估10月中旬動工

苗栗縣竹南鎮、頭份市雙子城人口持續增加，雙子城僅竹南鎮擁有台鐵車站。不過，竹南火車站附近停車位一位難求，竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約4.2億元將竹南火車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，最早預計4月份動工，不過動工時間持續延期，近日苗栗縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興、代會主席何秀綿宣布，工程將於10月中旬動工。

竹南鎮公所規劃將竹南火車站東站南側現有平面停車場改建為地下停車場，基地面積約1899坪，採地下2層設計，可提供190輛汽車停車位、285輛機車停車位；鎮公所也提及，竹南火車站旅客人次逐年增加，也衍生停車空間不足與交通壅塞等狀況，停車場建設後可望大幅改善交通秩序，讓居民與通勤族更便利。

竹南火車站除負擔竹南鎮民公共運輸需求，由於鄰近的頭份市，以及中港溪流域的三灣鄉、南庄鄉等地並無火車站，可說需負擔超過20萬人的火車運輸量，堪稱苗栗縣之最。但竹南火車站因通勤、通學旅客眾多，尋找停車位也成為旅客或接送民眾頭疼問題。

不過，也有旅客認為鎮公所規劃的機車停車格不足，且此次興建停車場址位於東站，竹南火車站西站也面對棘手停車空間問題。

