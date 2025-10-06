為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹南火車站東站停車場 估10月中旬動工

    2025/10/06 13:13 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南火車站東站停車場，估10月中旬動工。（資料照）

    竹南火車站東站停車場，估10月中旬動工。（資料照）

    苗栗縣竹南鎮、頭份市雙子城人口持續增加，雙子城僅竹南鎮擁有台鐵車站。不過，竹南火車站附近停車位一位難求，竹南鎮公所向交通部爭取補助，加上地方自籌款，以總經費約4.2億元將竹南火車站東站南側平面停車場改建為地下停車場，最早預計4月份動工，不過動工時間持續延期，近日苗栗縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興、代會主席何秀綿宣布，工程將於10月中旬動工。

    竹南鎮公所規劃將竹南火車站東站南側現有平面停車場改建為地下停車場，基地面積約1899坪，採地下2層設計，可提供190輛汽車停車位、285輛機車停車位；鎮公所也提及，竹南火車站旅客人次逐年增加，也衍生停車空間不足與交通壅塞等狀況，停車場建設後可望大幅改善交通秩序，讓居民與通勤族更便利。

    竹南火車站除負擔竹南鎮民公共運輸需求，由於鄰近的頭份市，以及中港溪流域的三灣鄉、南庄鄉等地並無火車站，可說需負擔超過20萬人的火車運輸量，堪稱苗栗縣之最。但竹南火車站因通勤、通學旅客眾多，尋找停車位也成為旅客或接送民眾頭疼問題。

    不過，也有旅客認為鎮公所規劃的機車停車格不足，且此次興建停車場址位於東站，竹南火車站西站也面對棘手停車空間問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播