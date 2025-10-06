全真瑜珈無預警倒閉 新北協助教練、員工爭取積欠工資

連鎖健身房「全真瑜珈」無預警倒閉，新北市勞工局允諾協助教練和員工安排勞資爭議調解，爭取積欠工資。（圖擷取自全真瑜珈官網）

連鎖健身房「全真瑜珈」（TRUE YOGA FITNESS）無預警倒閉，造成全台數萬名會員與教練權益受損，新北市勞工局表示，全真瑜珈在新北市轄內有中和館及汐止館，呼籲教練與員工主動向勞工局申請協助，包括安排勞資爭議調解，以便爭取積欠工資、資遣費墊償等，如有再就業或失業給付申請需求，新北市各就業服務站可提供協助。

勞工局指出，全真瑜珈積欠數萬名會員費用，目前已由中央運動部、行政院消保會及地方政府積極介入；積欠教練與勞工的薪資、資遣費、勞工退休金部分，勞動部也發布新聞稿，要求各地方政府積極協助處理。

勞工局說明，新北市勞動檢查處今年8月裁罰全真瑜珈延遲給付工資，加重裁罰4萬元，目前接獲1起全真勞工提出勞資爭議調解，由於新北市轄內的中和館、汐止館均處於關閉狀態，勞保投保名單無從辨識誰屬於新北市員工，將透過已申請爭議調解的員工協助通知，並呼籲在新北市場館任職的其他員工主動致電：02-29603456分機6528，聯繫勞工局勞資關係科。

在全真瑜珈任教的健身教練Canon說，全真瑜珈營運困難早有跡象，今年起場館陸續出現經營亂象，包括設施損壞沒人修、物品缺少也沒補齊，8月份教練薪資延遲發放，原本先發7成，後來3成有補上，但9月份1萬4000元薪資遲遲沒下文，櫃台員工也因為沒領到工資，索性集體罷工、不開門營業。

Canon表示，全真的正式員工求償較無問題，會員也有履約保證，但許多老師和他一樣適用承攬契約，未投保勞保，恐怕求償無門。目前教練和員工擬分成2大途徑自救，包括提出集體訴訟和個人申請支付命令，他自認不樂觀，畢竟公司已是空殼，沒有任何資產，台灣執行長充其量是人頭，如果申請代償行不通，最後只能摸摸鼻子自認倒楣。

