    首頁 > 生活

    給土地公一隻拐杖！溪州農民傳承中秋「土地公拐」習俗

    2025/10/06 12:37 記者陳冠備／彰化報導
    拖拖拉拉牛耕隊在溪州古厝舉辦「土地公拐DIY體驗」，吸引不少親子報名參加。（與泥共好提供）

    拖拖拉拉牛耕隊在溪州古厝舉辦「土地公拐DIY體驗」，吸引不少親子報名參加。（與泥共好提供）

    中秋節不只賞月、吃月餅，其實這一天也是土地公得道日，每逢此日，中部農田間插滿綑著金紙、香枝的竹竿或蘆葦，那不是什麼驅邪法器，而是農民親手做的「土地公拐」，藉此讓地方守護神土地公巡田水、保佑五穀豐收。

    拖拖拉拉牛耕隊今（6日）在溪州古厝舉辦「土地公拐DIY體驗」，吸引不少親子報名參加。隊長高一鑫說，製作土地公拐相當簡單，只要取一、兩公尺長的竹枝，剖開中間夾上四方金、壽金與三炷香，就能完成，象徵替土地公準備一根出巡的拐杖。

    高一鑫指出，農曆八月十五是月圓能量最充沛的一天，傳統農民會藉此感謝大地與神靈的庇佑，土地公拐便是農人與土地之間的對話媒介。拐杖象徵土地公行走的力量，燃起的香煙則化作祈願的信使，帶著感恩與祈福飄上天。

    來自台中的李姓民眾笑說，孩子第一次看到田裡插滿竹竿還以為是「驅邪陣」，這次特地帶他體驗製作，才知道原來中秋節還有這樣的民俗，相傳若由孩子幫忙插上土地公拐，能保佑「頭好壯壯」，聰明又平安。

    製作土地公拐要準備竹枝、四方金、壽金與三炷香即可。（與泥共好提供）

    製作土地公拐要準備竹枝、四方金、壽金與三炷香即可。（與泥共好提供）

    每逢中秋，農民就會製作土地公拐，藉此感恩與祈福。（與泥共好提供）

    每逢中秋，農民就會製作土地公拐，藉此感恩與祈福。（與泥共好提供）

    農曆8月15日是中秋節也是土地公得道日，農民會在田頭插上「土地公枴」，祈求土地公保祐穀物豐收。（資料照）

    農曆8月15日是中秋節也是土地公得道日，農民會在田頭插上「土地公枴」，祈求土地公保祐穀物豐收。（資料照）

