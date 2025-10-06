為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭縣府攜手民間團體守護小燕鷗棲地 繁殖成功率創10年新高

    2025/10/06 12:34 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣去年調查到791處小燕鷗鳥巢，繁殖成功率80％，創下10年來新高。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣沿海是國內小燕鷗最大的繁殖區，根據最新統計數據，全縣去年調查到791處小燕鷗鳥巢，繁殖成功率80％，創下最近10年新高。

    小燕鷗在台灣列入2級保育類野生動物，每年4到9月是繁殖期，宜蘭縣沿海築巢地點集中在蘭陽溪、新城溪與南澳溪口，繁殖棲地管制區域圍設、維護、巡守、族群調查，被宜蘭縣政府列入海洋野生動物及生態保育重點項目。

    宜蘭縣政府指出，小燕鷗繁殖季前，縣府派員到蘭陽溪口等地設置圍籬、拉起警戒線、豎立公告，去年繁殖區管制範圍約58萬平方公尺，母鳥下蛋孵化期間，邀集無尾港文教促進會、台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會、社區團體，共同成立保育巡守隊執行巡守任務，確保繁殖區的雛鳥安全。

    縣府另與宜蘭縣野鳥學會、宜蘭大學生物技術與動物科學系合作，監測小燕鷗在宜蘭縣出海口繁殖族群數量、繁殖成功率，並在南澳溪河口進行水域生物監測，擬定棲地經營管理作為及後續保育策略。

    宜蘭縣海洋野生動物及生態保育績效卓著，除了小燕鷗繁殖成功率創新高，去年也接獲75件海洋野生動物通報擱淺案，其中有45隻活體經過檢傷後成功野放，榮獲海洋保育署頒發113年度海洋野生動物及生態保育計畫考核成效績優獎。

