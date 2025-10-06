新課本到位！ 光復鄉明恢復上課加強校園消毒 無法到校可遠距授課

花蓮縣光復國中學生教室位於三樓以上，救災期間都當作志工、國軍的休息室。（記者王錦義攝）

923光復洪災造成光復國中、光復商工成為災區，光復、大進國小也作為災民收容所至今，花蓮縣政府預定明天開學，各校也把握最後一天連假時間，與志工跟國軍加緊整理校園環境，清消團隊正進行環境消毒，新課本皆已到位，學校也正聯絡確認學生狀況，調派接駁車接送上下學，若真的無法來學校者也可已同步使用遠距授課。

光復國中校長黃建榮說，學校只有一棟教學大樓，學生教室主要位於三、四樓，一樓部份清理程度已差不多，水電也在志工團隊下暫時恢復，不過田徑場、足球場、棒球場因被大水淹壞，暫時無法使用，學生戶外課程可能要先暫停，體育館部分開學後會評估安全性，若沒有問題就會提供學生使用。

請繼續往下閱讀...

黃建榮說，目前校內學生共168人有部分學生是受災戶被安置在其他縣市，目前已租賃接駁車，接送住在較遠學生上下課，原則上還是希望學生都能回到學校實體上課，這幾天課程進度安排也會與科任老師做一些調整，看如何讓學生補上這兩周停課課程；目前學校初估復建費用高達上億元。

至於光復商工因受損較為嚴重，明天會先採線上上課，光復商工校長陳德明說，教學區清理程度約已完成70-80%，主要是學校地下室尚未清理完，雖對教學影響不大，但考量到清理期間進出人員教職員複雜，還是先採遠距，教育部也有先補助學生網路相關設備，並送至學生家或請學生領取，相關資訊設備皆沒問題，13日拚實體開課。

花蓮縣光復國中受到洪災，許多志工正在進行清洗。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，很多一樓的設備都泡水。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，很多一樓的設備跟文件都泡水。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，許多志工正在進行清洗。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，消毒兵正在消毒準備讓學生復課。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，操場全毀。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中學生教室位於三樓以上，救災期間都當作志工、國軍的休息室，明天將復課。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，縣府教育處也送新課本準備復課。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復國中受到洪災，很多教室黑板上的記事都停留在9月23日那天。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復商工受到洪災，目前正加緊清除淤沙的工作。（記者王錦義攝）

