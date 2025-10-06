光復是否遷村引關注 季連成︰這問題太複雜！

光復鄉是否該遷村？協調所認為這問題太大，不會是這次救災議題。（記者王榮祥攝）

中央協進所今被問及光復鄉災區是否評估遷村？總協調官季連成說這問題太複雜，並舉高雄大林蒲遷村談了20年還沒遷好，遷村問題不在近期救援工作，可能帶回中央另行討論。

立院國民黨團總召傅崐萁昨向總統賴清德指出，光復鄉災情慘重、農水路可能須全面處理，是否考慮遷村？引起各界關注光復遷村議題。

協進所今上午被問及遷村可能？總協調官季連成第一時間愣了幾秒，然後回應這問題真的「太複雜了」。

季連成提及目前提防2860公尺加上共3道防護應可擋住溪水，同時河床持續疏濬，可因應每天200毫米內的雨量，安全有一定保障。

他進一步回應遷村，解讀這是一個大問題，且光復鄉逾萬居民，不是每個人都會贊成遷村，遷村過程太複雜，他舉高雄大林埔遷村為例，談了20年還沒遷好。

季連成說，這麼大的問題，不會在這次災後救援工作裡面討論，這個可能要帶回去要討論。

被問到光復鄉是否需遷村？季連成舉大林蒲遷村為例，談了20年都還沒遷好。（記者王榮祥攝）

