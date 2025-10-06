驚見台南市徽「趴練到」？ 黃偉哲賀文再掀話題

台南市長黃偉哲賀文底版是活潑的擬動態台南市市徽，引起民眾討論。（圖取自「黃偉哲」臉書）

台南市長黃偉哲發函祝賀高市早苗當選日本自民黨總裁，並在臉書貼出賀文。大眾熱議賀文為何稱呼高市早苗為「先生」之際，粉專「Mr. 柯學先生」卻歪樓提出賀文底版的台南市徽為何「趴練到」，意外掀起討論。

黃偉哲發函祝賀高市早苗當選日本自民黨總裁，表達對台日關係深化的期待。文中稱高市早苗為「先生」，引起熱烈。黃偉哲臉書貼文回應指出，日文的「先生（せんせい）」是敬稱，無論是教師、醫師、律師，也廣泛用於國會議員，不論男性或女性，都可尊稱為「先生」。同樣分享黃偉哲賀文的粉專「Mr. 柯學先生」，討論的卻不是「先生」，而是活潑的台南市徽。

賀文底版是簡潔的台南市徽浮水印，仔細看宛如做體操的人形不斷翻跟斗，相當活潑！Mr. 柯學先生貼文及回覆提及，「市徽我看過很多，但是台南市的市徽為什麼會『趴練到』」、「不可能吧！連市徽也會大風車跟湯馬士迴旋」、「是不是該叫黃偉哲出來秀一下」。不少台南人這才發現，自家的市徽竟能這麼活潑。

網友留言表示，「很有朱銘的感覺」、「我現在才知道我們的市徽這麼活潑」、「我們的市徽很棒，永遠活力無窮」、「很活潑啊，會翻筋斗耶、」「喝太多糖、」「哇靠那個市徽竟然會動、」「我們台南人就是這麽樂天、」「我也是第一次看我們家市徽這麼活潑」。還有民眾直接糾正台語文，「趴練到」正確應為「拋輾斗（Pha-liàn-táu）」。

南市府網站說明，台南市的市徽係由設計師楊士賢所設計，市徽之造型，上半部象徵赤崁樓飛檐，下半部象徵府城古城門，中間黑色造型元素為黑面琵鷺黑臉及黑嘴形象表現，搭配上半部造型象徵展翅高飛精神。此造型亦含人字與大字形象意義，象徵以人為本及人文素養。

